Встрече Кальюлайд и Путина могла поспособствовать Русская православная церковь

О продолжительности встречи пока неизвестно, официально сообщается лишь то, что она продлится больше, чем полчаса.

Если в Эстонии принято, что после встречи главы государств дают совместную пресс-конференцию, то в Москве этого, вероятнее всего, не произойдет. Все объясняется протоколом – Керсти Кальюлайд находится в России с рабочим визитом и встреча является ее инициативой. Однако на месте находятся представители всех ведущих СМИ Эстонии, готовые немедленно выдвинуться на место, если решение о пресс-конференции будет изменено. Пока известно лишь то, что в Кремль пустят только фотографов и операторов, которым разрешат в течение пяти минут зафиксировать начало встречи.

Насыщенный день

Президента Керсти Кальюлайд ждет сегодня насыщенный день в Москве. Рано утром она прибывает в российскую столицу из Португалии, куда она совершала государственный визит, около полудня она прибудет в Малый Кисловский переулок, где примет участие в приеме в честь открытия отреставрированного здания Посольства Эстонии в России.

Списка приглашенных на прием не разглашают, но среди них ожидается руководство Министерства иностранных дел России. Министр Сергей Лавров навряд ли приедет лично, скорее всего, МИД представит кто-то из его заместителей, например, посещавший приемы прежде Владимир Титов. Приглашен и глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл.

Из известных москвичей на приеме ожидаются вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина, последний президент СССР Михаил Горбачев. По традиции на эстонское посольство в Москве пригласило на прием деятелей культуры, общественных деятелей. Бизнесменов среди приглашенных не очень много. По данным Postimees, приглашения получили бывшие послы Март Хельме, Юри Луйк и Марина Кальюлайд.

В программе визита также указано возложения венка у памятника жертвам политических репрессий. Это произойдет в пятницу утром.

Встрече поспособствовала православная церковь?

До визита президента Керсти Кальюлайд в Москву, посол Эстонии Маргус Лайдре в течение нескольких месяцев активно встречался св руководством Русской православной церкви, что указывает на возможность, что именно церковь могла поспособствовать встрече президентов Эстонии и России, как это было в 2005 году.

В марте, когда согласия хозяина Кремля о встрече еще не было, Лайдре встретился с Патриархом Кириллом. А в середине февраля посол встречался с настоятелем Псково-Печерского монастыря, митрополитом Тихоном.