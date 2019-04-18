Чт, 18.04.2019
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Путин - Кальюлайд: мы давно не виделись, и это ненормально

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Владимир Путин.

ФОТО: Konstantin Sednev

Отсутствие контактов между официальными лицами стран-соседей не является нормальным, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы давно не виделись. Десять лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно где-то за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями - это ненормальная ситуация», - сказал Владимир Путин на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Он отметил, что из-за такого перерыва товарооборот между Россией и Эстонией упал более чем на 50 процентов.

«У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря. Здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, транзитом. Вопросов много, конечно», - отметил Владимир Путин.

Кальюлайд отметила, что с соседями надо разговаривать. «Даже в случае если у нас есть определенные разногласия», - заметила она.

Глава ЭР добавила, что обсудит с Путиным и глобальные политические вопросы, поскольку Эстония является кандидатом в постоянные члены Совета безопасности ООН.

«И будучи соседями мы отвечаем также за окружающую среду того региона, где располагаются наши государства. И хорошим примером сотрудничества является вопросы Чудского озера, все что связано с приграничными регионами», - сказала Кальюлайд.

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