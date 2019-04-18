Мэр Нарвы рассказал о предстоящих крупных сокращениях и повышении зарплат чиновникам

Алексей Евграфов, избранный мэром Нарвы на прошлой неделе, дал большое интервью Rus.Postimees. Он рассказал, насколько масштабные сокращения задуманы им в городских учреждениях, почему запланировано повышение зарплат чиновникам, и какой будет новая городская управа. А также поделился своим видением того, к какому будущему Нарвы он стремится.
Новый мэр хочет поднять зарплаты чиновников
- Я вижу, в кабинет мэра вы переехали?
- Да, в понедельник переехал.
- Успели полноценно приступить к работе или еще принимаете дела?
- Дела я принял еще, когда был и.о. мэра. Весь этот период времени - три недели - шла приемка и передача документов. Всё это делается через канцелярию, а не так, что бывший мэр сидит и рассказывает, что нужно делать.
- Я думал, примерно так передача дел и происходит.
- К сожалению, нет. Было несколько вопросов, которые Тармо мне лично переправил, но основное пошло в текущем режиме. Сейчас очень много встреч посвящено тому, чтобы понять, что происходит в тех сферах, которые раньше мне не подчинялись: социальная сфера, культура, спорт, образование… Сейчас время, когда, с одной стороны в городском хозяйстве с его строительством и проектами самая горячая фаза. Но на это накладываются вопросы, которые касаются остальных сфер жизнедеятельности города. Плюс вопросы реорганизации, которую мы начали. Здесь есть и эмоциональная составляющая, потому что идет разговор о людях. Вопросы изменения зарплат обсуждаются еще и с горсобранием. Вчера, например, я в восьмом часу домой уехал, и в таком режиме сейчас - каждый день.
- Анонсированное повышение зарплат в городских структурах сейчас активно обсуждается. В своем первом же интервью после избрания мэром вы сказали, что необходимо повышать зарплаты чиновникам. Теперь появилась новость, что депутаты повысят зарплату вам (с 3 000 до 4860 евро - прим. ред). Горожане это, в основном, критикуют. А что вы об этом думаете?
- Зарплата мэра не повышалась с 13-го года. Еще когда я приходил на пост вице-мэра, были разговоры, что в ближайшее время зарплата будет пересмотрена. На тот момент этого сделано не было, но сейчас к этому пришли. Если мы посмотрим общую картину по зарплатам всей Эстонии, как чиновничьего аппарата, так и руководителей, будет видно, что Нарва где-то далеко-далеко внизу. Поэтому, я считаю, что за ту ответственность, которая здесь есть (а я считаю, что эта работа - большая ответственность), за эту ответственность надо платить.
Мое видение таково, что чиновники должны получать конкурентоспособную зарплату. Зарплата, которая предполагается для директоров департаментов, будет максимально приближена к той зарплате мэра, которая есть сейчас. И совершенно логично, что зарплата мэра будет выше, чем у других работников.
- За последние месяцы несколько чиновников из Нарвы перешли на работу в Нарва-Йыэсуу, несколько - в коммерческие структуры. Это, по-вашему мнению, результат низких зарплат?
- Это одна из основных причин. Соседнее местное самоуправление сразу предлагает на 300-400 евро больше для специалиста. Несколько человек у нас ждут повышения зарплаты, и у них на столах лежат предложения от фирм, где зарплата отличается существенно. Причем, нужно понимать, что работая в управе, люди несут на себе большую нагрузку негативных эмоций, потому что “спасибо” за нашу работу, к сожалению, говорят редко. А грязью поливают часто. Помимо того, что требуют директора департаментов, требует мэр, с чиновников требуют еще и депутаты, и горожане. Поэтому эмоционально рабочее место не самое спокойное. Другие самоуправление - маленькие, там не такой накал страстей. Фирмы, которые вообще не имеют отношения к самоуправлениям, например VKG, там совсем другой коленкор - люди спокойно работают, не имея давления извне. Да еще и получают большую зарплату, поэтому для работника выбор очевиден. Проектировщики смотрят вокруг, юристы, IT-специалисты… нельзя сказать, что это узкий слой работников. Чиновники самых разных направлений готовы поменять работу за более высокую зарплату. Новых работников мы ищем по конкурсу, и это сложно. Например, у нас сейчас будет вакансия IT-специалиста. При старой зарплате в 1200 евро нормальный “итэшник” сюда не пойдет - это надо четко понимать. То же самое с проектировщиками, со специалистами с узким высшим образованием. Главное достоинство наших департаментов - хорошее общение внутри, люди держатся за коллектив, и это тот фактор, который помимо денег позволяет держать людей на работе. Это, безусловно, заслуга директоров департаментов. Но всему есть предел, и если мы сейчас зарплаты не поднимем, в ближайшем будущем не с кого будет требовать выполнения работы.
Под сокращение попадут 62 ставки
- Но бюджет - не резиновый. Чтобы кому-то повысить зарплаты, нужно или у кого-то деньги забрать, или серьезно оптимизировать городские структуры.
- Безусловно, поэтому я заявил, что мы планируем реструктуризацию. Чтобы за счет сокращения каких-то ставок, не теряя в качестве работ, изыскать средства для повышения заработной платы. Таким образом, в управе будет сокращено порядка 27 мест по нашему проекту (окончательное решение будет принято только 25 апреля на заседании горсобрания). И помимо специалистов и чиновников, чьи места будут сокращаться, мы будем пересматривать работу подведомственных учреждений - это в первую очередь касается вахтеров, сторожей, уборщиц - переводя здания на обслуживание фирмами. Это нам даст экономию, минимум, в два раза. Надо понимать еще один важный момент: это в большей своей массе - пенсионеры или люди, которые приближаются к пенсионному возрасту. И это будет именно сокращение, а не увольнение, то есть люди получат возмещение в несколько месячных зарплат.
- Из тех, кого сократят, сколько чиновников, а сколько - вахтеров, сторожей, уборщиц?
- Идет где-то уменьшение, где-то увеличение ставок. Но в итоге структура по нашему проекту изменится так, что чиновничьих мест будет меньше на 5,5, а специалистов - на 21 ставку. Вместе - минус 26,5 ставок в управе. А общее изменение составит 62 ставки. То есть, мы сократим порядка 36 мест вахтеров, сторожей, уборщиков в муниципальных зданиях, где есть возможность перевести всё на электронную охрану и уйти от старой системы, когда, грубо говоря, сидит вахтер и выдает ключи.
- Это масштабное сокращение для города.
- Масштабное. Мы будем делать его с 1 июня, потому что это коллективное сокращение, и его нужно делать совместно с Кассой по безработице. Но опять же, повторюсь, в основном, это люди, которые достигают пенсионного возраста, или те случаи, где мы просто пересматриваем обязанности, чтобы сделать работу более эффективной. К сожалению, надо признать, что на некоторых ставках люди не работают со стопроцентной нагрузкой. Их надо пересмотреть, чтобы отдать эти обязанности таким людям, которые справятся, а за это получат повышение зарплаты.
- А не окажутся ли среди сокращенных чиновников такие, которые отказались выходить из Центристской партии вслед за членами правящей фракции горсобрания?
- При сокращении ставок мы исходим из распределения рабочих обязанностей. В данном случае, меня абсолютно не волнует ничья партийная принадлежность. Муссируются слухи, что будут какие-то чистки. У нас в управе работают и центристы, и реформисты, и соцдемы. Будем исходить только и профессиональных качеств человека и объема задач - можно его перераспределить или нельзя.
Мэр читает комментарии, но не отвечает
- Я знаю, что вы постоянно следите за лентой новостей, и Фейсбук - тоже часть вашей работы. Есть и некоторые чиновники, которые реагируют на комментарии в интернете, не дожидаясь официальных писем. В этом, по-вашему, есть потенциал для повышения эффективности?
- Потенциал есть, безусловно. Ввязываться в дискуссии в интернете я не буду, не вижу в этом смысла. Если человек агрессивный, вбил себе что-то в голову, очень трудно что-то аргументировано донести до него. Когда я просматриваю все эти вещи, проблемы, которые я вижу, если понимаю, что такая проблема действительно есть, сразу переправляю чиновникам и потом получаю ответ, что было сделано. Но чтобы общение с людьми было более эффективным, при изменении городской странички я хочу сделать раздел, в котором городские чиновники будут отвечать на вопросы горожан. Мне очень нравится, как такая система работает в Тарту. Там она называется Ametnik Vastab. Любой человек может написать вопрос, специалист на него ответит через короткое время. Все вопросы и ответы открыты. Например, вы можете набрать в поиске “остановка”, и сайт выдаст все вопросы и ответы об остановках, и может быть уже там вы найдете ответ на свой вопрос. У нас, к сожалению, надо признать, что многие недовольства, которые возникают у горожан, вызваны отсутствием информации, отсутствием возможности ее получить. Зачастую человек себя накручивает, и не знает, что его вопросы либо были решены, либо решаются, либо будут решаться в ближайшее время.
Где кончаются полномочия авторитетных депутатов?
- Как строится ваша работа с горсобранием? Важные вопросы обсуждаются заранее, до официальных заседаний?
- У нас система разделения властей. Есть горсобрание, которое при помощи бюджета определяет стратегические видение развития города. И есть управа, которая выполняет существующий бюджет. Часть решений принимается управой, часть решений идет на горсобрание. Вот эти решения, которые идут на горсобрание, если они сложные, я предпочитаю заранее обсуждать, заранее пропускать по комиссиям и, собрав все мнения, поняв видение депутатов и членов комиссий (а в комиссиях не только депутаты, но и жители города), мы “кладем решение на бумагу”. И после этого оно заново идет в горсобрание, заново пропускается по комиссиям. Конечно, нет гарантии, что оно не будет кардинально изменено, но после такой процедуры ясно, что по основным моментам мы договорились.
- А может ли сейчас какой-то, скажем так, авторитетный депутат заходить в кабинеты чиновников и давать ценные указания напрямую. Чиновники в неофициальных разговорах жаловались, что, например, Алексей Воронов напрямую вмешивался в их работу.
- Полтора года назад, когда я пришел, сразу с первого дня я обозначил неприемлемость такого подхода к работе. И в течение этого времени мы постоянно на эту тему общаемся и с депутатами, и с чиновниками. И сейчас таких случае стало на порядок меньше. Руководитель должен быть один. Совершенно неправильно, когда руководитель департамента, мэр, вице-мэр распределили работу, а после приходит депутат и, не зная, какие были договоренности, каков план работы, пытается это дело подстроить под себя. Если есть такие вопросы, я всегда прошу депутатов придти ко мне, обсудить, и если мы придем к единому мнению, команда чиновникам должна идти от меня.
Новая горуправа как “совет директоров”
- Став мэром, вы оставили на себе обязанности вице-мэра по городскому хозяйству и сообщили, что ликвидируете эту должность. Не получится ли, что в Нарве будет главный хозяйственник, но не мэр? Ведь мэр должен и представлять город в поездках, и стратегические вопросы решать?
- У людей возникло обманчивое впечатление, потому что я сказал, что не будет вице-мэра по городскому хозяйству. Но я просто придерживаюсь другой системы управления. Управа-то будет, и в управе будет человек, который будет курировать городское хозяйство. Членами управы будут руководители соответствующих департаментов.
- То есть, новая городская управа будет состоять из директоров?
- По моим задумкам, если депутаты 25 апреля меня поддержат, будет четыре члена управы - директор Социального департамента, директор Отдела культуры, директор Департамента городского хозяйства и директор Финансового отдела. Если бы у нас был на данный момент директор Департамента экономики и городского развития (занимавший этот пост Георгий Игнатов уволился с 12 апреля - прим. ред.) и директор Департамента архитектуры и планирования, который, к сожалению, долго находится на больничном, то эти два человека тоже были бы в управе.
- А позднее они могут войти в управу?
- Конечно. Когда поправится директор Департамента архитектуры и мы найдем по конкурсу нового директора Департамента экономики, они тоже войдут в управу. И, таким образом, все зоны ответственности будут перекрыты. Говорить о том, что всё лежит только на моих плечах - это неправильно. Это физически невозможно.
Желаемое будущее Нарвы
- Мне приходится встречаться с двумя основными взглядами на желаемое будущее города: пенсионеры возмущаются тем, что “загнулась” местная промышленность. Для них Нарва - это индустриальный город с населением под 90 тысяч, и они считают, что эти времена нужно возвращать. Приезжие эстонцы, назовем их так, нередко говорят, что Нарва будущего - маленький туристический городок, и это хорошо. Например, Иво Пости, директор Нарвского музея, говорил, что население Нарвы ближайшего будущего - 35 тысяч человек, которые будут заняты обслуживанием туристов. Остальные - уедут. А с точки зрения нового мэра, Нарва ближайшего будущего - она какая?
- Нарва должна быть тем местом, в котором хочется жить. Всё начинается, на самом деле, с мелочей. Нельзя сказать, что если будет построен новый завод, всё будет хорошо, и куча народу к нам приедет. Нет, всё должно быть в комплексе. Должна быть замечательная инфраструктура - и дороги, и зоны отдыха и парки, активная культурная жизнь, которая привлекает людей извне и делает жизнь интереснее. На предпринимательство и создание новых рабочих мест город может только косвенно влиять. Мы можем создавать какие-то льготные условия для прихода новых предпринимателей, что мы и делаем совместно с промышленными парками. Говорить о том, что город будет 90-тысячным? Я думаю, что это, к сожалению, утопия. Но, однозначно, надо думать в том направлении, чтобы остановить отток населения. Чтобы хотя бы часть той молодежи, которая поступает в университеты, возвращалась со своим багажом знаний, опыта, которые они реализовывали в родном городе. Условия для этого мы должны создавать.
- Культурная столица Европы 2024 - почему вы вернулись к этому вопросу, ведь, кажется, шансов уже нет, всё проиграно?
- Пока свисток не дан, шанс есть - говорю, как спортсмен. Я поборюсь. Даже если мы не выиграем, основная задача будет - сохранить то наследие, которое появилось после первого тура. Город пережил такой туристический бум! Вот это я хочу сохранить, в этом году, возможно, даже приумножить, сделать этот ажиотаж регулярным, ежегодным. От этого должны выигрывать предприниматели, все жители. Это к вопросу, как заставить людей сюда приезжать: когда у нас будет бурлить жизнь, город будет интересен.
- В Эстонии только что появилось новое правительство. Как вы думаете, изменится ли что-то в отношениях города и государства?
- Сложно сказать. Во-первых, так сложилось, что Нарва сейчас беспартийная. Вопрос, кто пришел к власти, прямого влияния на город не имеет. Но раньше, когда центристы были у власти, а Нарва была центристской, я не замечал какого-то особого денежного потока на город. Для меня непонятно, насколько коалиционный договор связывает эти три партии. Ведь они такие разные! И эта коалиция может просуществовать не очень долго. Честно говоря, я сейчас в выжидательной позиции - посмотрим, что будет дальше. Но, однозначно, мы не должны отделять Нарву от остальной Эстонии, мы должны общаться, кто бы ни был у власти, искать решения для развития города и региона в целом.
Мэр выступает за Нарву на волейбольной площадке
Алексей Евграфов родился в Нарве в 1979 году. Окончил Пяхклимяэскую гимназию, затем - Таллиннский педагогический университет по специальности “административное управление”.
Вернувшись в Нарву, работал на таможне, дорос до должности руководителя таможенного поста. Затем руководил отелем Inger с начала его строительства, руководил техническим отделом Elion, как бизнесмен занимался производством байковых одеял, обучением безработных, оптовой продажей средств для маникюра. В ноябре 2017 года стал вице-мэром города по городскому хозяйству.
В юности Алексей Евграфов окончил отделение волейбола спортшколы “Энергия”, играл в первой лиге, теперь выступает за ветеранскую команду Нарвы и не собирается прекращать после избрания мэром.
Женат, имеет двух сыновей 8 и 12 лет.
После отставки прежнего мэра Тармо Таммисте вице-мэр Алексей Евграфов исполнял обязанности мэра. 8 апреля на внеочередной сессии депутаты избрали его мэром города.