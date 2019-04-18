Мэр Нарвы рассказал о предстоящих крупных сокращениях и повышении зарплат чиновникам

Новый мэр хочет поднять зарплаты чиновников

- Я вижу, в кабинет мэра вы переехали?

- Да, в понедельник переехал.

- Успели полноценно приступить к работе или еще принимаете дела?

- Дела я принял еще, когда был и.о. мэра. Весь этот период времени - три недели - шла приемка и передача документов. Всё это делается через канцелярию, а не так, что бывший мэр сидит и рассказывает, что нужно делать.

- Я думал, примерно так передача дел и происходит.

- К сожалению, нет. Было несколько вопросов, которые Тармо мне лично переправил, но основное пошло в текущем режиме. Сейчас очень много встреч посвящено тому, чтобы понять, что происходит в тех сферах, которые раньше мне не подчинялись: социальная сфера, культура, спорт, образование… Сейчас время, когда, с одной стороны в городском хозяйстве с его строительством и проектами самая горячая фаза. Но на это накладываются вопросы, которые касаются остальных сфер жизнедеятельности города. Плюс вопросы реорганизации, которую мы начали. Здесь есть и эмоциональная составляющая, потому что идет разговор о людях. Вопросы изменения зарплат обсуждаются еще и с горсобранием. Вчера, например, я в восьмом часу домой уехал, и в таком режиме сейчас - каждый день.

- Анонсированное повышение зарплат в городских структурах сейчас активно обсуждается. В своем первом же интервью после избрания мэром вы сказали, что необходимо повышать зарплаты чиновникам. Теперь появилась новость, что депутаты повысят зарплату вам (с 3 000 до 4860 евро - прим. ред). Горожане это, в основном, критикуют. А что вы об этом думаете?

- Зарплата мэра не повышалась с 13-го года. Еще когда я приходил на пост вице-мэра, были разговоры, что в ближайшее время зарплата будет пересмотрена. На тот момент этого сделано не было, но сейчас к этому пришли. Если мы посмотрим общую картину по зарплатам всей Эстонии, как чиновничьего аппарата, так и руководителей, будет видно, что Нарва где-то далеко-далеко внизу. Поэтому, я считаю, что за ту ответственность, которая здесь есть (а я считаю, что эта работа - большая ответственность), за эту ответственность надо платить.

Мое видение таково, что чиновники должны получать конкурентоспособную зарплату. Зарплата, которая предполагается для директоров департаментов, будет максимально приближена к той зарплате мэра, которая есть сейчас. И совершенно логично, что зарплата мэра будет выше, чем у других работников.

- За последние месяцы несколько чиновников из Нарвы перешли на работу в Нарва-Йыэсуу, несколько - в коммерческие структуры. Это, по-вашему мнению, результат низких зарплат?