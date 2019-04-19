Этой ночью эстонские пограничники предотвратили трагедию

Раньше спасателей на место происшествия прибыли пограничники. Они вошли в дом, обнаружили его рядом с кроватью, на которой дымился матрас, и вынесли его из дома, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры Марек Кийк.

"К счастью, пограничники были поблизости и смогли сразу прийти на помощь. Человеку серьезной помощи не понадобилось. Он остался дома приходить в себя, опасности были устранены", - сказал он. Спасатели вынесли из дома дымящиеся вещи и проветрили помещения.