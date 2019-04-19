Пт, 19.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
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  • Этой ночью эстонские пограничники предотвратили трагедию

Этой ночью эстонские пограничники предотвратили трагедию

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Матрас. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Вчера в 23.37 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Мерекюла, волость Сетомаа, в одном из жилых домов идет дым, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Раньше спасателей на место происшествия прибыли пограничники. Они вошли в дом, обнаружили его рядом с кроватью, на которой дымился матрас, и вынесли его из дома, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры Марек Кийк.

"К счастью, пограничники были поблизости и смогли сразу прийти на помощь. Человеку серьезной помощи не понадобилось. Он остался дома приходить в себя, опасности были устранены", - сказал он. Спасатели вынесли из дома дымящиеся вещи и проветрили помещения.

Как подтвердил Спасательный центр, у спасенного были признаки алкогольного опьянения. Кийк добавил, что мужчина смог сам позвать помощь.

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