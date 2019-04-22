Период государственных экзаменов начнется с экзамена по эстонскому языку

Государственный экзамен по эстонскому языку состоит из двух частей, посредством которых оцениваются навыки чтения и грамотность. Учащийся может выбрать один из четырех вариантов экзаменационной работы. Часть работы, посредством которой оцениваются навыки чтения, содержит тексты разных жанров - художественные, публицистические и научно-популярные. В письменной части учащемуся требуется написать и озаглавить сочинение-рассуждение длиной в 400 слов. Государственный экзамен по эстонскому языку начнется в 10 и закончится в 16 часов. Подробное содержание экзамена будет опубликовано на домашней странице фонда Innove не позднее 16 часов.

Во вторник, 23 апреля пройдет письменная часть экзамена по эстонскому языку как второму, устная часть пройдет 24 и 25 апреля. Посредством экзамена оценивается владение языком на уровне В2, экзамен состоит из пяти частей - письменная часть, слушание, чтение, структура языка и устная часть. Письменная часть экзамена начнется в 10 часов утра и продлится примерно до 14.30.

В честь начала периода государственных экзаменов учащихся приветствует министр образования и науки Майлис Репс. Ее обращение прозвучит сегодня, 22 апреля, в 10 утра в эфире Vikerraadio, и 23 апреля в 10 утра в эфире Радио-4.

Следующим государственным экзаменом будет экзамен по английскому языку, который пройдет 6 мая; период государственных экзаменов завершится 24 мая государственным экзаменом по математике. Экзамены по другим иностранным языкам - французскому, немецкому и русскому - заменяют международные экзамены, они пройдут в период с апреля по июнь. Всего в этом году государственные экзамены сдают 10 179 учащихся, в том числе 8352 гимназиста, 663 уже закончивших гимназию и 1164 учащихся профессиональных училищ.