Рейнсалу: «Пограничный договор с Россией не указан в коалиционном договоре»

Он считает, что его пригласили для того, чтобы обсудить, каким могло бы быть сотрудничество между главой государства и министром иностранных дел: «Говорили о том, как это сотрудничество в будущем могло бы быть организовано. Я сказал, что внешняя политика должны строиться на национальных интересах Эстонии, прежде всего, на интересах безопасности. И, безусловно, президент предоставила обзор того, что касалось ее встречи с Владимиром Путиным».

По словам Рейнсалу, на споры времени не было: «Наши взгляды совпадают по той логике, что если будет предпринята поездка для выставления кандидатуры страны для временного членства в Совбезе ООН, то серебряная медаль все же будет поражением. Эту победу нужно привести домой».

Принесет ли Рейнсалу как министр иностранных дел договор об эстонско-российской границе снова в Рийгикогу? «Вопрос пограничного договора между Эстонией и Россией в этом коалиционном договоре не обозначен»,- ответил Рейнсалу.

«Конечно, перемены будут, позитивные перемены и в интересах народа Эстонии», - сказал Рейнсалу и добавил, что его взгляды на внешнюю политику базируются на том, что Эстония должна ставить в центр внешней политики, прежде всего, национальные интересы.