Фото: квартира в Кассисаба - уютное семейное гнездышко

В тихом таллиннском районе Кассисаба выставлена на продажу симпатичная квартира, сообщает портал Kodustiil.
Уютная квартира с высокими потолками площадью 65,4 квадратных метра решена в не выходящем из моды скандинавском стиле.
В дизайне интерьера использовано сочетание белого цвета и натурального дерева - деревянные стены очищены от штукатурки и законсервированы. На полу - дубовый паркет. В цену квартиры входит вся имеющаяся в ней мебель.
Настоящим украшением и без того с любовью и заботой отремонтированной квартиры является большой балкон, в течение всего дня освещенный солнцем. Дом окружен ухоженным участком. Ворота на парковку открываются пультом.
Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE.