Ср, 24.04.2019
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Фото: квартира в Кассисаба - уютное семейное гнездышко

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ФОТО: KV.EE

В тихом таллиннском районе Кассисаба выставлена на продажу симпатичная квартира, сообщает портал Kodustiil

Уютная квартира с высокими потолками площадью 65,4 квадратных метра решена в не выходящем из моды скандинавском стиле. 

ФОТО: KV.EE

В дизайне интерьера использовано сочетание белого цвета и натурального дерева - деревянные стены очищены от штукатурки и законсервированы. На полу - дубовый паркет. В цену квартиры входит вся имеющаяся в ней мебель. 

ФОТО: KV.EE

Настоящим украшением и без того с любовью и заботой отремонтированной квартиры является большой балкон, в течение всего дня освещенный солнцем. Дом окружен ухоженным участком. Ворота на парковку открываются пультом. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE.

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