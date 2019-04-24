Фото: квартира в Кассисаба - уютное семейное гнездышко

Уютная квартира с высокими потолками площадью 65,4 квадратных метра решена в не выходящем из моды скандинавском стиле.

ФОТО: KV.EE

В дизайне интерьера использовано сочетание белого цвета и натурального дерева - деревянные стены очищены от штукатурки и законсервированы. На полу - дубовый паркет. В цену квартиры входит вся имеющаяся в ней мебель.

ФОТО: KV.EE

Настоящим украшением и без того с любовью и заботой отремонтированной квартиры является большой балкон, в течение всего дня освещенный солнцем. Дом окружен ухоженным участком. Ворота на парковку открываются пультом.

ФОТО: KV.EE