Советуют эстонские эксперты: как повысить уровень безопасности мобильных устройств

«При покупке автомобиля для всех важно, насколько машина безопасна, но по какой-то причине, покупая мобильные устройства, люди очень редко интересуются безопасностью, хотя сегодня каждое такое устройство хранит огромное количество информации о нас, – отметил инструктор по продукции Samsung Eesti Рихо Копсо, выступавший на семинаре с докладом о кибербезопасности. – О кибербезопасности должен думать каждый: будь то хорошо осведомленный или далекий от техники человек».

1. Следите за тем, какие разрешения получают ваши приложения. Загружая на устройство новое приложение, продумайте, какие именно разрешения/права доступа вы хотите ему предоставить. Например, нет ни одной причины, почему калькулятору был бы нужен доступ к вашим контактам или камере. Иногда хитрые разработчики конструируют приложение так, что им нельзя пользоваться, не предоставив соответствующие разрешения. В таком случае стоит просто выбрать другое приложение, не запрашивающие сомнительные разрешения.

2. Используйте дистанционное управление телефоном. Даже если телефон будет украден или каким-то иным способом попадет в руки злоумышленников, ситуация не безнадежна. Современные смартфоны используют специальные решения, позволяющие управлять устройством на расстоянии. Например, в телефонах Samsung есть функция Find My Mobile, которой можно воспользоваться в обычном браузере. Авторизовавшись, вы увидите подробные сведения о телефоне, включая его местоположение, уровень заряда аккумулятора и т.д. Дистанционное управление позволяет также, например, включить на телефоне звонок, сделать резервную копию находящихся на нем данных, отследить, где он находится или при необходимости удалить с устройства все данные.