Чт, 25.04.2019
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Впереди планеты всей: российский фигурист первым прыгнул пятерной тулуп

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Iluuisutamine.

ФОТО: Alexander Vilf / Sputnik/Scanpix

Российский фигурист Максим Белявский поделился видео с тренировки, где он выполняет тулуп в пять оборотов со страховкой, передает sports.ru.

12-летний спортсмен исполняет прыжок на «удочке».

Белявский тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова, ранее спортсмен работал с Ириной Смирновой в Одинцово. На первенстве России в этом сезоне он занял второе место в старшей группе младшего возраста, в прошлом году одержал победу на этих соревнованиях в младшей группе.

Фигурист также принимал участие в шоу «Ледниковый период. Дети», где дошел до финала.

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