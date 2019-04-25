Впереди планеты всей: российский фигурист первым прыгнул пятерной тулуп

Белявский тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова, ранее спортсмен работал с Ириной Смирновой в Одинцово. На первенстве России в этом сезоне он занял второе место в старшей группе младшего возраста, в прошлом году одержал победу на этих соревнованиях в младшей группе.