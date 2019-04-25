В 2018 году авиапассажиры имели проблемы с багажом почти 25 миллионов раз

Информационная организация SITA, предоставляющая телекоммуникационные и IT-услуги в авиационной отрасли, опубликовала результаты своего ежегодного исследования Baggage IT Insights 2019, пишет turizm.ru. Согласно отчету, в 2018 году на каждую тысячу авиапассажиров пришлось 5,69 единиц багажа, которые были похищены, серьезно повреждены или значительно задержаны. В общей сложности это 24,8 миллионов чемоданов. Всего в прошлом году было перевезено 4,27 миллиардов единиц багажа.

До этого лучший показатель был показан в 2017 году: 5,57 проблемного багажа. И это несмотря на общий рост пассажиропотока. В отчете также указано, что десять лет назад риск поломки или пропажи багажа был более чем в три раза выше. Хорошей новостью является то, что только 5% багажа теряется безвозвратно, а подавляющее большинство (77%) просто доставляется пассажиру с опозданием. Еще 18% получают повреждения в процессе погрузки–разгрузки. Главной причиной потери багажа назван его перенос при транзите. Это 46 процентов.

Согласно отчету, наибольший риск, что с багажом произойдет несчастье, испытывают европейские авиапассажиры. Из-за многочисленных пересадок в местных аэропортах Европы пострадало в среднем 7,29 единиц багажа из тысячи. Для Северной Америки и Азии эти значения были соответственно 2,85 и 1,77 чемодана. Азия — единственный регион, который улучшил свои показатели в 2018 году. Эксперты SITA рассчитывают на дальнейшие улучшения из-за более жестких требований IATA к полностью автоматическому отслеживанию багажа.