SIPRI: Россия впервые за 13 лет выбыла из пятерки стран с наибольшими военными расходами

С 2009 года военные расходы России выросли на 27%. Эксперты связывают это с масштабной программой модернизации вооружений, начавшейся в 2010 году, пишет Newsru.com. С 2016 года Россия начала сокращать траты на оборону, если не считать разовой выплаты задолженности оборонным предприятиям в размере 11,8 миллиарда долларов. Без этой выплаты военные расходы сократились бы на 11%.

На первом месте по военным расходам остаются США (649 миллиардов долларов). Расходы страны за последние 10 лет сократились на 17%, так же, как и у находящейся на седьмом месте Великобритании. Однако в прошлом году Вашингтон увеличил их на 4,6% - впервые за последние семь лет. Эксперты связывают это с новыми программами вооружения при президенте США Дональде Трампе.

Второе место в списке занимает Китай (250 миллиардов долларов), на третьем - Саудовская Аравия (67,6 миллиарда долларов). Индия поднялась с пятого места на четвертое (66,5 миллиарда долларов), Франция стала пятой (63,8 миллиарда долларов). На эту пятерку стран пришлось 60% от глобальных расходов на вооружения.

За последние десять лет США и Великобритания снизили расходы на оборону на 17%, Италия - на 14%, Китай увеличил их на 83%, Турция - на 65%. По сравнению с 2017 годом затраты США на вооружения выросли впервые за шесть лет - на 4,6%.

Глобальные расходы на вооружения в 2018 году выросли в годовом измерении на 2,6% и составили 1822 миллиарда долларов. Это на 5,4% выше, чем в 2009 году, и на 76% выше, чем в 1998 году, когда военные расходы были минимальными за все послевоенное время.

При этом в октябре прошлого года сообщалось, что секретные и совершенно секретные расходы в проекте бюджета РФ на 2019 год превысили 3 триллиона рублей, что составляет 16,9% всех расходов на следующий год, или 2,9% ВВП.

Эксперты отмечали, что объем засекреченных ассигнований более чем на порядок превосходит аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах и прямо противоречит закону о государственной тайне, который допускает секретность только для расходов в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму.

В закрытой части бюджета на 2019 год указаны более 65% расходов на национальную оборону, реализацию международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества, прикладные научные исследования в области национальной обороны. Также полностью засекречены расходы на мобилизационную подготовку экономики и ядерно-оружейный комплекс. Росстат также засекретил данные о расходах на вооружения и научные исследования в обновленном отчете об объемах, структуре и динамике внутреннего валового продукта за 2011-2017 годы. Это 4,7 процента ВВП, или более 4 триллионов рублей.