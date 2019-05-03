Пт, 3.05.2019
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин по замечательной цене!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин по замечательной цене!

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Берлин.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и lennuleidja.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 118 евро

Туда-обратно из Таллинна в Софию начиная со 128 евро

Туда-обратно из Риги в Дели начиная с 324 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сан-Пауло начиная с 442 евро

Туда-обратно из Таллинна в Малайзию начиная с 468 евро

Туда-обратно из Таллинна в Момбасу начиная с 487 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 59 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 113 евро

Туда-обратно из Таллинна в Женеву начиная со 131 евро

Туда-обратно из Риги на остров Кос начиная со 178 евро

Туда-обратно из Таллинна в Майами начиная с 386 евро

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