Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин по замечательной цене!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и lennuleidja.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 118 евро
Туда-обратно из Таллинна в Софию начиная со 128 евро
Туда-обратно из Риги в Дели начиная с 324 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сан-Пауло начиная с 442 евро
Туда-обратно из Таллинна в Малайзию начиная с 468 евро
Туда-обратно из Таллинна в Момбасу начиная с 487 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 59 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 113 евро
Туда-обратно из Таллинна в Женеву начиная со 131 евро
Туда-обратно из Риги на остров Кос начиная со 178 евро
Туда-обратно из Таллинна в Майами начиная с 386 евро