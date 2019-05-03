Нулевая толерантность к нарушениям: отели Эстонии подвергнутся серьезной проверке

Посетители отелей, мотелей, туристических хуторов и общежитий должны быть уверены в том, что останавливаются на ночлег в безопасном месте. Спасательный департамент проявляет нулевую толерантность к нарушениям требований к эвакуации. Любое поведение владельцев или владельцев здания, которое угрожает человеку в здании, является неприемлемым, и за ним последует разбирательство о проступке, отмечает Спасательный департамент.