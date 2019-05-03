Пт, 3.05.2019
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  • Нулевая толерантность к нарушениям: отели Эстонии подвергнутся серьезной проверке

Нулевая толерантность к нарушениям: отели Эстонии подвергнутся серьезной проверке

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Отель. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

На следующей неделе Спасательный департамент проведет проверку противопожарной безопасности отелей, мотелей, туристических хуторов и общежитий.

Проверка сосредоточится на самых важных противопожарных целях: предприятие по размещению гостей должно повседневно обеспечивать раннее обнаружение опасности возгорания и безопасную эвакуацию людей.

Посетители отелей, мотелей, туристических хуторов и общежитий должны быть уверены в том, что останавливаются на ночлег в безопасном месте. Спасательный департамент проявляет нулевую толерантность к нарушениям требований к эвакуации. Любое поведение владельцев или владельцев здания, которое угрожает человеку в здании, является неприемлемым, и за ним последует разбирательство о проступке, отмечает Спасательный департамент.

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