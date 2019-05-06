Boeing знал о проблемах с датчиками предупреждения на 737 MAX за год до авиакатастрофы в Индонезии

В распространенном компанией-производителем заявлении говорится: "В 2017 году, в течение нескольких месяцев после начала поставок 737 MAX, инженеры Boeing определили, что программное обеспечение системы индикации 737 MAX не соответствует требованиям, предъявляемым к AOA (сенсор угла атаки)".

Вместе с тем было принято решение, согласно которому индикатор АОА устанавливался на самолетах как дополнительная функция по желанию авиакомпании, приобретающей самолет. В то же время производитель пришел к выводу, что отсутствие датчика предупреждения не оказало отрицательного влияния на безопасность или эксплуатацию самолета.

Boeing отметил в своем заявлении, что руководство компании не владело информацией о существующих с датчиком проблемах. Ей стало известно о них только после катастрофы в Индонезии, в которой погибли 189 человек.