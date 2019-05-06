Исследование: треть жителей Эстонии считают, что их следующим автомобилем будет электромобиль

Но при этом они подчеркивали, что сегодня препятствием для приобретения таких автомобилей являются высокая цена, небольшой запас хода на одной зарядке и неразвитая инфраструктура, сообщает пресс-служба банка.

"Изменение климата – глобальная проблема, которая в ближайшие десятилетия может прямо или косвенно на нас отразиться. Одна из возможностей для каждого из нас внести свой вклад в более чистую среду – выбрать более дружелюбный к природе транспорт. Статистика показывает, что в Эстонии больше всего автомобилей возрастом 10 и более лет. У трети из них установлен дизельный двигатель старого типа, который больше загрязняет окружающую среду. В то же время интерес к более экологичным машинам явно растет. Если при выборе своей нынешней машины экологичность автомобиля считали важным фактором лишь 4% респондентов, то сейчас целых 25% процентов опрошенных считают, что в качестве следующего автомобиля выберут модель с гибридной двигательной установкой, а 8% видят себя в будущем владельцами электрического автомобиля", – сказала член правления Swedbank Liising Хели Силлута.

Подавляющее большинство (69%) считают, что покупке автомобилей, наносящих меньше вреда окружающей среде, на сегодняшний день препятствуют слишком высокая цена, малый запас хода на одной зарядке (48%) и недостаточно развитая инфраструктура (25%).

"Исследование показало, что существует три фактора, которые могли бы мотивировать автовладельцев выбрать более экологичный автомобиль: более льготные условия финансирования (45%), более доступная цена (42%), и более выгодные эксплуатационные расходы (26%). 18% респондентов готовы купить более экологичный автомобиль именно по причинам, связанным с окружающей средой", – сказала Силлута.

Силлута считает, что при возникновении различных льгот интерес к экологичным автомобилям будет расти еще быстрее, что в долгосрочной перспективе будет способствовать обновлению автопарка в Эстонии.