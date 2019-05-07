Срочно верните производителю: в Эстонии в продажу поступили опасные детские кресла

«Месяц назад мы писали, что в Германии в результате тестирования были признаны опасными детские кресла с номером выпуска 04301313. В Эстонии детские кресла продавали под следующими названиями: Chipolino Viaggo, Lorelli Saturn, 4Baby Aygo и Britton 2Way. Участники рынка стали забирать у потребителей опасные детские кресла и с этой целью обращаться к продавцам. В случае детских кресел Britton обращайтесь напрямую в фирму Speli Baltic, которая для упрощения возврата сделала сайт https://spelitagastus.ee/. Если в процессе возврата у вас возникнут проблемы, пишите нам».