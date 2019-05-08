Игры с пенсиями срывают инвестиции

Кошельки инвесторов, вкладывающих деньги в технологические предприятия, в прошлом году никак не хотели открывать, поскольку свободные средства или закончились, или снизилась рисковая смелость. А политические игры в жмурки вокруг пенсионных фондов заблокировали инвестиции, осуществляемые за счет денег налогоплательщиков, пишет Postimees.
«Да, идея фикс партии „Отечество“ уже сейчас вредит возможности финансирования эстонских предприятий. В ситуации, при которой накопителям пенсий предоставят возможность отнести свои сбережения в магазин электроники или турбюро, управляющие фондами не могут себе позволить продолжать ту же стратегию», - сказал руководитель фондов управления имуществом банка SEB Эндрико Вырклаев.
Большой спад пришлось признать обоим действующим в Эстонии объединениям инвесторов – и объединяющему так называемых бизнес-ангелов, вкладывающих деньги в стартапы на начальной фазе EstBAN, и объединяющей фонды, инвестирующих на уже более поздних фазах, ассоциации честного и рискового капитала EstVCA.
Рискованный капитал зависит от пенсионных фондов
«Если в 2017 году общий объем инвестиций EstBAN составил 11,3 миллиона, то в прошлом году он был чуть меньше семи миллионов», - сказала исполнительный директор EstBAN Ану Окс – то есть инвестиции сократились на 4,3 миллиона евро. Исполнительный директор EstVCA Кристийна Коорт признала, что итого фонды ассоциации в прошлом году инвестировали чаще, чем годом ранее, но объем инвестиций снизился и составил 45 миллионов евро. А годом ранее этот показатель был 70 миллионов евро, то есть речь идет о 25-миллионном спаде.
Одна из причин, если смотреть со стороны фондов частного и рискового капитала, заключается в том, откуда приходят те деньги, которые в свою очередь попадают на эстонские инновационные предприятия с высоким потенциалом роста, а через это в экономику Эстонии. Фонды частного и рискового капитала неликвиды и их продолжительность жизни составляет 10+2 лет. Это означает, что инвесторы фондов в любом случае являются долгосрочными институциями, такими, как пенсионные фонды, страховки, государственные инвестиционные фонды и вузовские фонды с целевым капиталом.
Главным источником капитала фондов частного и рискового капитала в Эстонии наряду с государством являются именно пенсионные фонды, которые состоят из накоплений жителей Эстонии.
Возьмем, к примеру, Балтийский инновационный фонд (BIF) – в 2012 году Эстония, Латвия и Литва, а также Европейский инвестиционный фонд создали фондовый фонд объемом в 130 миллионов евро. В каждый подфонд – например, Baltcap, Karma ja Livonia – при помощи государственных денег инвестировали по паре десятков миллионов.
Каждый фонд в свою очередь привлек довольно солидные деньги частных инвесторов. Общий объем составил почти полмиллиарда евро. К концу 2018 года эти фонды инвестировали в 34 предприятия 155 миллионов евро, из них эстонским предприятиям досталось 87 миллионов евро.
«Создание всех указанных фондов стало возможным благодаря местным пенсионным фондам, которые предлагают экономике Эстонии долгосрочный капитал. Поэтому вызывает крайнее огорчение желание правительства в спешке сделать вторую пенсионную ступень добровольной», - озвучила Кристийна Коорт мнение.
Лозунги «Отечества», по ее словам, привели ситуацию в пенсионных фондах к тому, что деньги заморозили. «Местные пенсионные фонды уже сказали, что пока царит неизвестность и замешательство вокруг второй пенсионной ступени, они останавливают инвестиции в неликвидное имущество. То есть, по сути, большую часть инвестиций в Эстонию», - признала Коорт.
По ее словам, пенсионные фонды по своему характеру намного более разветвленные, чем обычные инвестиционные фонды и плотнее связаны с экономикой Эстонии.
«Поскольку они являются основой фондов частного и рискового капитала, недвижимости, лесного хозяйства, инфраструктуры и так далее, то к реорганизации второй ступени государство должно относиться с крайней серьезностью и осторожностью. Поскольку капитал, который попадает на предприятия с высоким компонентом роста и будущие истории успеха, приходит именно оттуда», - сказала Коорт.
Представитель SEB Энрико Вырклаев отметил, что пенсионные фонды этого банка инвестировали в фонды частного капитала и недвижимости, или пообещали инвестировать почти 50 миллионов евро.
«До обнародования нового коалиционного договора у нас был план продолжить инвестиции в домашнюю среду или даже увеличить инвестирование. Нынешняя ситуация заставляет посмотреть иным взглядов на инвестиции с меньшей ликвидностью и большими сроками», - отметила она.
Он сослался на то, что вступившие в этом году в силу изменения в Законе об инвестиционных фондах дали фондам более гибкие возможности для инвестиций в Эстонию и домашнюю среду. До того, как эти изменения начали оказывать влияние, новая коалиция перевернула эти намерения с ног на голову.
«Ответственный управляющий фондом не может позволить себе неликвидные инвестиции, если один коалиционный партнер использует административный ресурс для очернения пенсионных фондов и долгосрочных накоплений и инвестиций, и побуждает людей тратить свои накопления», - добавил Вырклаев.
Систему будут менять
По словам генерального секретаря партии «Отечество» Прийта Сибула, и сейчас, делая инвестиции, фонды должны учитывать, что часть клиентов может уйти, а это значит, что часть имущества нужно хранить в ликвидных инвестициях – например, в индексных фондах: «Если люди не приписаны к системе принудительных пенсионных фондов, а могут уйти, они действительно могут это сделать. Вопрос в том, насколько привлекательными смогут быть пенсионные фонды для накопителей пенсии в добровольной среде».
Учитывая то, что большая часть имущества пенсионных фондов при долгосрочных инвестициях в Эстонию не в интересах одного лишь рассеивания рисков, а на изъятие накопленных средств наложены ограничения, по словам Сибуля, риски должны быть управляемыми.
«Также нужно учитывать, что инвестиции пенсионных фондов в Эстонию составляют лишь 12-13 процентов объемов фондов. Более точный анализ тут должно составить Министерство финансов, которое готовит законопроект», - сказал он.
Комментируя критику фондов, представитель министерства Сийри Суутре отметила, что реформирование второй пенсионной системы является приоритетом нового правительства, а потому есть план двигаться вперед как можно быстрее: «В то же время, речь идет об очень объемной реформе, все аспекты которой нуждаются в анализе. Работа по этой теме идет».
Эстонские бизнес-ангелы консервативнее прежнего
Наряду с рисковыми фондами в прошлом году значительно сократились и инвестиции бизнес-ангелов. Причин - три. «Во-первых, многие фонды начальной фазы были созданы сетью бизнес-ангелов Эстонии – теперь они начали сами управлять фондами, вместо того, чтобы инвестировать собственные деньги в стартапы. Например, Инвар Сиймар и Trind VC, который годами сам вкладывал свои деньги, а теперь создал свой фонд», - сказала Ану Окс.
Второй причиной, по ее оценке, является то, что многие активные бизнес-ангелы приняли смелые решения и инвестировали все имущество: «EstBAN работал уже два года, но не было ни одного выхода из крупной инвестиции, который осчастливил бы инвесторов».
Окс считает, что в последнее время в Эстонии не было выходов из серьезных, крупных и очень сладких инвестиций. Между обычной фазой инвестиции и выходом из нее, по ее словам, есть от семи до десяти лет: «Многие активные ангелы сейчас находятся где-то между шестым и седьмым годами – то есть, мы еще не дошли до того, когда стартапы начали бы находить себе богатых покупателей. Держим кулаки, хочется надеяться, что в течение пары лет они начнут появляться».
В то же время приходится признать, что две трети так называемых exit’ов стартапов происходит из-за банкротства: «Стартап сворачивает деятельность, и инвестор ничего не получает назад». Это делает инвестицию в стартап одной из самых рискованных.
Снизилась и рисковая смелость
Есть и третья причина: если раньше начальной фазой главным образом занимался EstBAN со своими инвесторами, то теперь наряду с ними появились Tera Ventures, Trind VC, Superangel, United Angels, которые инвестируют в ту же фазу: «Карты EstBAN смешаны»,- сказала руководитель фонда Ану Окс.
По ее словам, можно сказать, что инвестиции в стартапы в Эстонии сейчас сдвинулись с места, и в качестве позитивного знака возникла нормальная конкуренция. Одним из выходов стало создание собственного синдиката EstBAN – через Nordic Angel Program. Нанимаются ключевые инвесторы и предлагается обучение и иная вспомогательная деятельность.
«Чего в нашей стране нет – денег на прототипические идеи стартапов, - отметила Окс. – Государство могло бы это понять и поддержать».
По оценке Ану Окс, заметно снизилась и рисковая смелость инвесторов: «Я считаю, что пять лет назад наши ангелы были более рискованными – выходили с идеей и смотрели, как пойдет. Теперь, прежде всего, у стартапа спрашивают – где твой продукт, идеи и рынок. Просто больше нет так много свободных денег, чтобы делиться с ними с высокими рисками и высокими валюациями».
Общая статистика стартапов до сих пор показывала, что из десяти стартапов девять прогорают. Двое крупных ускорителей стартапов Эстонии BuildIT и Startup Wise Guys перевели свою деятельность из Эстонии в Латвию – больше рынок, больше стартапов и денег.
Свободных денег хватает
Если в прошлом году инвестирование пережило явный отлив, то в отношении будущего и EstBAN, и EstVCA оптимистичнее – распределения ожидает крупная сумма денег.
Например, при посредничестве созданных бывшими бизнес-ангелами фондов в последующие годы инвестирования в стартапы ожидают почти 50 миллионов евро. Уже точно, что 17 мая EstBAn отдаст более 250 000 евро лучшим стартапам Эстонии, находящимся в начальной фазе. Что касается фондов рискового капитала, то их общий объем превышает 300 миллионов евро. Часть этих средств уже инвестирована, но большая часть ждет подходящей инвестиционной возможности, поскольку большинство фондов лишь недавно были созданы. Кроме фондов рисковых капиталов, которые инвестируют в основном в технологические предприятия с высоким потенциалом роста, в Эстонии работают и фонды частного капитала, которые инвестируют в более традиционные фирмы. Например, BaltCap, Livoia Partners, BPM Capital.
Руководитель KredEx Лехар Кютт:
«Эстонский рынок частного и рискового капитала маленький, поэтому объем сделок чувствителен к динамике рынка и в отношении единичных крупных сделок, а потому не стоит делать выводы по показателям одного года. В последние годы на рынке Эстонии появилось несколько новых фондов рискового капитала, которые инвестируют главным образом в фирмы на ранней фазе роста, а потому в среднем в маленьких суммах, что отражается на количестве сделок. Также увеличился объем имущества фондов, управляемых из Эстонии, а это указывает на то, что капитал здешних инвесторов еще не дошел до фирм в качестве инвестиций и продолжается поиск инвестиционной возможности».
Руководитель Tehnopol Startup инкубатора Мартин Горошко:
«Если посмотреть на количество и общие объемы эстонских инвесторов и инвестиционных сделок фондов, то весьма вероятно, что с годами это изменится. Объемы регионального капитала по сравнению с 2017 годом значительно не увеличились и часто вопрос скорее в цене сделки.
В 2018 году ценность предприятия в меньшей степени являлась основанием для инвестирования. Таким образом, из этого скорее вырисовывается, что больше ищут предприятия ранней фазы, новые и более рискованные технологии и инвестируют в них. По сути, в 2018 году по сравнению с 2017 годом фонды совершили на семь сделок больше, а ангелы инвестировали в на девять предприятий меньше. Инвестиционных решений было принято сравнительно столько же. Позитивно то, что ангелы по-прежнему активны, а количество инвесторов-ангелов в Эстонии увеличилось.
Объединения инвесторов EstVCA и EstBAN
- В портфеле EstVCA имеются 110 предприятий, у 60 из которых главные конторы находятся в Эстонии.
- На предприятиях работают 13 500 человек и половина из них в Эстонии.
- Оборот предприятий в прошлом году составил 1,5 миллиарда евро, 800 000 из которых в Эстонии.
- Объем обслуживаемого EstVCA имущества составляет 1,8 миллиарда евро.
- 753 миллиона из них составляют недвижимость и инфраструктура.
- Бизнес-ангелы EstBAN произвели 186 инвестиций в 99 предприятий.
- 67 процентов членов совершают как минимум одну инвестицию в год.