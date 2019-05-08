Игры с пенсиями срывают инвестиции

По ее словам, пенсионные фонды по своему характеру намного более разветвленные, чем обычные инвестиционные фонды и плотнее связаны с экономикой Эстонии.

«Поскольку они являются основой фондов частного и рискового капитала, недвижимости, лесного хозяйства, инфраструктуры и так далее, то к реорганизации второй ступени государство должно относиться с крайней серьезностью и осторожностью. Поскольку капитал, который попадает на предприятия с высоким компонентом роста и будущие истории успеха, приходит именно оттуда», - сказала Коорт.

Представитель SEB Энрико Вырклаев отметил, что пенсионные фонды этого банка инвестировали в фонды частного капитала и недвижимости, или пообещали инвестировать почти 50 миллионов евро.

«До обнародования нового коалиционного договора у нас был план продолжить инвестиции в домашнюю среду или даже увеличить инвестирование. Нынешняя ситуация заставляет посмотреть иным взглядов на инвестиции с меньшей ликвидностью и большими сроками», - отметила она.

Он сослался на то, что вступившие в этом году в силу изменения в Законе об инвестиционных фондах дали фондам более гибкие возможности для инвестиций в Эстонию и домашнюю среду. До того, как эти изменения начали оказывать влияние, новая коалиция перевернула эти намерения с ног на голову.

«Ответственный управляющий фондом не может позволить себе неликвидные инвестиции, если один коалиционный партнер использует административный ресурс для очернения пенсионных фондов и долгосрочных накоплений и инвестиций, и побуждает людей тратить свои накопления», - добавил Вырклаев.

Систему будут менять

По словам генерального секретаря партии «Отечество» Прийта Сибула, и сейчас, делая инвестиции, фонды должны учитывать, что часть клиентов может уйти, а это значит, что часть имущества нужно хранить в ликвидных инвестициях – например, в индексных фондах: «Если люди не приписаны к системе принудительных пенсионных фондов, а могут уйти, они действительно могут это сделать. Вопрос в том, насколько привлекательными смогут быть пенсионные фонды для накопителей пенсии в добровольной среде».

Учитывая то, что большая часть имущества пенсионных фондов при долгосрочных инвестициях в Эстонию не в интересах одного лишь рассеивания рисков, а на изъятие накопленных средств наложены ограничения, по словам Сибуля, риски должны быть управляемыми.

«Также нужно учитывать, что инвестиции пенсионных фондов в Эстонию составляют лишь 12-13 процентов объемов фондов. Более точный анализ тут должно составить Министерство финансов, которое готовит законопроект», - сказал он.

Комментируя критику фондов, представитель министерства Сийри Суутре отметила, что реформирование второй пенсионной системы является приоритетом нового правительства, а потому есть план двигаться вперед как можно быстрее: «В то же время, речь идет об очень объемной реформе, все аспекты которой нуждаются в анализе. Работа по этой теме идет».

Эстонские бизнес-ангелы консервативнее прежнего

Наряду с рисковыми фондами в прошлом году значительно сократились и инвестиции бизнес-ангелов. Причин - три. «Во-первых, многие фонды начальной фазы были созданы сетью бизнес-ангелов Эстонии – теперь они начали сами управлять фондами, вместо того, чтобы инвестировать собственные деньги в стартапы. Например, Инвар Сиймар и Trind VC, который годами сам вкладывал свои деньги, а теперь создал свой фонд», - сказала Ану Окс.

Второй причиной, по ее оценке, является то, что многие активные бизнес-ангелы приняли смелые решения и инвестировали все имущество: «EstBAN работал уже два года, но не было ни одного выхода из крупной инвестиции, который осчастливил бы инвесторов».

Окс считает, что в последнее время в Эстонии не было выходов из серьезных, крупных и очень сладких инвестиций. Между обычной фазой инвестиции и выходом из нее, по ее словам, есть от семи до десяти лет: «Многие активные ангелы сейчас находятся где-то между шестым и седьмым годами – то есть, мы еще не дошли до того, когда стартапы начали бы находить себе богатых покупателей. Держим кулаки, хочется надеяться, что в течение пары лет они начнут появляться».

В то же время приходится признать, что две трети так называемых exit’ов стартапов происходит из-за банкротства: «Стартап сворачивает деятельность, и инвестор ничего не получает назад». Это делает инвестицию в стартап одной из самых рискованных.

Снизилась и рисковая смелость

Есть и третья причина: если раньше начальной фазой главным образом занимался EstBAN со своими инвесторами, то теперь наряду с ними появились Tera Ventures, Trind VC, Superangel, United Angels, которые инвестируют в ту же фазу: «Карты EstBAN смешаны»,- сказала руководитель фонда Ану Окс.

По ее словам, можно сказать, что инвестиции в стартапы в Эстонии сейчас сдвинулись с места, и в качестве позитивного знака возникла нормальная конкуренция. Одним из выходов стало создание собственного синдиката EstBAN – через Nordic Angel Program. Нанимаются ключевые инвесторы и предлагается обучение и иная вспомогательная деятельность.

«Чего в нашей стране нет – денег на прототипические идеи стартапов, - отметила Окс. – Государство могло бы это понять и поддержать».

По оценке Ану Окс, заметно снизилась и рисковая смелость инвесторов: «Я считаю, что пять лет назад наши ангелы были более рискованными – выходили с идеей и смотрели, как пойдет. Теперь, прежде всего, у стартапа спрашивают – где твой продукт, идеи и рынок. Просто больше нет так много свободных денег, чтобы делиться с ними с высокими рисками и высокими валюациями».

Общая статистика стартапов до сих пор показывала, что из десяти стартапов девять прогорают. Двое крупных ускорителей стартапов Эстонии BuildIT и Startup Wise Guys перевели свою деятельность из Эстонии в Латвию – больше рынок, больше стартапов и денег.

Свободных денег хватает

Если в прошлом году инвестирование пережило явный отлив, то в отношении будущего и EstBAN, и EstVCA оптимистичнее – распределения ожидает крупная сумма денег.

Например, при посредничестве созданных бывшими бизнес-ангелами фондов в последующие годы инвестирования в стартапы ожидают почти 50 миллионов евро. Уже точно, что 17 мая EstBAn отдаст более 250 000 евро лучшим стартапам Эстонии, находящимся в начальной фазе. Что касается фондов рискового капитала, то их общий объем превышает 300 миллионов евро. Часть этих средств уже инвестирована, но большая часть ждет подходящей инвестиционной возможности, поскольку большинство фондов лишь недавно были созданы. Кроме фондов рисковых капиталов, которые инвестируют в основном в технологические предприятия с высоким потенциалом роста, в Эстонии работают и фонды частного капитала, которые инвестируют в более традиционные фирмы. Например, BaltCap, Livoia Partners, BPM Capital.