Рейнсалу: у Эстонии замечательные отношения с Россией

"Отношения между Эстонией и Россией, если сравнить с периодом 30-летней давности, на высоком уровне: мы ведь больше не оккупированы Россией, – сказал Рейнсалу в интервью ERR Uudised. – Отношения уже настолько хороши, что мы являемся двумя независимыми государствами, поверьте мне, это огромный шаг вперед".

Он отметил, что у Эстонии нет иллюзий в отношении России, а значит нет и страха. Что касается встречи Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным, то Рейнсалу считает, что Путин согласился на общение не для того, чтобы сделать красивый жест Эстонии, а в своих интересах.