Раймонд Кальюлайд о падении рейтинга центристов: "Избиратель не прощает лжи и предательства"

Обвал рейтинга Центристской партии по всем статьям одновременно - среди русских избирателей, в Таллинне и по всей стране - подтверждает сказанное мной сразу после начала переговоров с EKRE: избиратель не прощает лжи и предательства. Во-первых, Ратас обещал перед выборами не сотрудничать с EKRE, но, как выяснилось, с самого начала не собирался исполнять это обещание. Во-вторых, Центристская партия отказалась от своего обещания обеспечить внеочередное повышение пенсий.

Получит ли несмотря на все Яна Тоом свой мандат на выборах в Европарламент - не суть важно. Важнее, что депутатам Таллиннского горсобрания от Центристской партии придётся после очередных местных выборов рассчитаться на первый-второй: половина из них не пройдёт в следующий состав горсобрания.