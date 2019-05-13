Раймонд Кальюлайд о падении рейтинга центристов: "Избиратель не прощает лжи и предательства"

Сейчас создаётся впечатление, что если бы Юри Ратасу сказали: «Откажись от должности премьер-министра, или на Эстонию упадёт метеорит!» - то он все равно продолжал бы цепляться за кресло премьера. А центристы объясняли бы народу, что падение метеорита - это как раз то самое, в чем наше общество нуждается, пишет политик Раймонд Кальюлайд.
Обвал рейтинга Центристской партии по всем статьям одновременно - среди русских избирателей, в Таллинне и по всей стране - подтверждает сказанное мной сразу после начала переговоров с EKRE: избиратель не прощает лжи и предательства. Во-первых, Ратас обещал перед выборами не сотрудничать с EKRE, но, как выяснилось, с самого начала не собирался исполнять это обещание. Во-вторых, Центристская партия отказалась от своего обещания обеспечить внеочередное повышение пенсий.
Получит ли несмотря на все Яна Тоом свой мандат на выборах в Европарламент - не суть важно. Важнее, что депутатам Таллиннского горсобрания от Центристской партии придётся после очередных местных выборов рассчитаться на первый-второй: половина из них не пройдёт в следующий состав горсобрания.
В этой ситуации у меня вопрос к мэру Михаилу Кылварту. Нет сомнений в том, что после выборов центристы потеряют большинство в Таллинне. Создаст ли Кылварт в таком случае в городе такую же коалицию, как на Тоомпеа, пригласив EKRE в мэрию? Говорят, что это может произойти и не дожидаясь местных выборов. Мэр Таллинна Михаил Кылварт, готовы ли Вы сотрудничать с EKRE в Таллинне?