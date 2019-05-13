Урмас Рейнсалу: ЕС должен расширить санкции против России

"Как Европейский Союз мы должны последовательно все вместе отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины, - приводятся в пресс-релизе слова Рейнсалу. - Провокационное решение России относительно возможности в упрощенном порядке предоставлять жителям Украины российское гражданство ясно показывает, что Россия не собирается выполнять Минские договоренности".

"Мощная и при этом быстрая и ясная реакция ЕС на действия России на Украине в нынешний момент крайне важна. Действия агрессора должны иметь последствия, - сказал министр иностранных дел Эстонии. - Мы должны найти возможность отреагировать осязаемыми шагами. ЕС не должен признавать выданные Россией на Украине паспорта, и в свете последних событий необходимо взвесить и расширение санкций в направлении России".