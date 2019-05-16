Чт, 16.05.2019
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  • Сознательно подвергают себя и других опасности: безалаберность пассажиров встревожила полицию

Сознательно подвергают себя и других опасности: безалаберность пассажиров встревожила полицию

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Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino /

Тревогу полиции вызывает тот факт, что все чаще трезвые пассажиры спокойно садятся в машину с нетрезвым водителем.

Беспокойство полиции вызывает и то, что сидящие рядом с водителем пассажиры не обращают на то, что он нетрезв, никакого внимания и позволяют управлять автомобилем человеку, который находится под воздействием спиртного, пишет Rus.ERR

"И в этот раз встречались машины, в которых пассажиры были абсолютно трезвыми и имели право на управление транспортным средством, но не пытались заменить пьяного водителя", - рассказал о результатах рейда на шоссе Таллинн-Пярну-Икла руководитель патрульной службы полицейского участка города Пярну Мати Теэ.

Полицейские не знают, как убедить людей не садиться за руль в состоянии опьянения. "Нам остается лишь надеяться, что люди задумаются над этим, станут более тщательно планировать свои дела и не будут садиться за руль слишком рано, если накануне засиделись  допоздна", - сказал Теэ.

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