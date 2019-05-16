Сознательно подвергают себя и других опасности: безалаберность пассажиров встревожила полицию

Беспокойство полиции вызывает и то, что сидящие рядом с водителем пассажиры не обращают на то, что он нетрезв, никакого внимания и позволяют управлять автомобилем человеку, который находится под воздействием спиртного, пишет Rus.ERR.

"И в этот раз встречались машины, в которых пассажиры были абсолютно трезвыми и имели право на управление транспортным средством, но не пытались заменить пьяного водителя", - рассказал о результатах рейда на шоссе Таллинн-Пярну-Икла руководитель патрульной службы полицейского участка города Пярну Мати Теэ.