Сознательно подвергают себя и других опасности: безалаберность пассажиров встревожила полицию

Тревогу полиции вызывает тот факт, что все чаще трезвые пассажиры спокойно садятся в машину с нетрезвым водителем.
Беспокойство полиции вызывает и то, что сидящие рядом с водителем пассажиры не обращают на то, что он нетрезв, никакого внимания и позволяют управлять автомобилем человеку, который находится под воздействием спиртного, пишет Rus.ERR.
"И в этот раз встречались машины, в которых пассажиры были абсолютно трезвыми и имели право на управление транспортным средством, но не пытались заменить пьяного водителя", - рассказал о результатах рейда на шоссе Таллинн-Пярну-Икла руководитель патрульной службы полицейского участка города Пярну Мати Теэ.
Полицейские не знают, как убедить людей не садиться за руль в состоянии опьянения. "Нам остается лишь надеяться, что люди задумаются над этим, станут более тщательно планировать свои дела и не будут садиться за руль слишком рано, если накануне засиделись допоздна", - сказал Теэ.