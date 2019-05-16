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"Барселона" выкинула 135 миллионов евро и готовит распродажу

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Philippe Coutinho

ФОТО: GABRIEL BOUYS / AFP

Полузащитник Филиппе Коутиньо может покинуть «Барселону» по завершении сезона, передает sports.ru.

Тем не менее, на данный момент у каталонцев нет предложений от других клубов о трансфере 26-летнего хавбека.

Полтора года назад сине-гранатовые заплатили «Ливерпулю» за бразильца 120 миллионов евро. Еще 40 миллионов были предусмотрены в качестве бонусов, 15 из них уже были выплачены.

Руководство «Барсы» не хочет нести большие финансовые потери на продаже Коутиньо и планирует выручить на его трансфере порядка 120 миллионов евро. Позволить себе такое приобретение может ограниченное число команд: «ПСЖ» и ведущие клубы АПЛ. Однако в настоящее время переговоры не ведутся.

"Барсе очень нужны деньги на трансферы: каталонский клуб уже купил Френки де Йонга из «Аякса» и хочет подписать Маттейса де Лигта, а также Антуана Гризманна из «Атлетико». Приобретение троих футболистов оценивается в 265 миллионов евро.

Проблема заключается в том, что «Барсе» хватает собственных средств только на де Йонга (75 миллионов евро). Еще 190 миллионов – 120 за Гризманна плюс 70 за де Лигта – каталонцы могут получить только в случае продажи ряда футболистов.

Среди игроков, которых «Барселона» готова продать: Филиппе Коутиньо (хотят выручить около 100 млн евро), Иван Ракитич (до 50 млн), Самюэль Умтити (40 млн), Яспер Силлессен (30 млн), Малком (не менее 40 млн), Андре Гомеш (20-25 млн), Денис Суарес, Рафинья Алькантара (у обоих нет конкретной цены), Марк Кукурелья (10 млн), Нелсон Семеду (35 млн).

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