"Барселона" выкинула 135 миллионов евро и готовит распродажу

Тем не менее, на данный момент у каталонцев нет предложений от других клубов о трансфере 26-летнего хавбека.

Полтора года назад сине-гранатовые заплатили «Ливерпулю» за бразильца 120 миллионов евро. Еще 40 миллионов были предусмотрены в качестве бонусов, 15 из них уже были выплачены.

Руководство «Барсы» не хочет нести большие финансовые потери на продаже Коутиньо и планирует выручить на его трансфере порядка 120 миллионов евро. Позволить себе такое приобретение может ограниченное число команд: «ПСЖ» и ведущие клубы АПЛ. Однако в настоящее время переговоры не ведутся.

"Барсе очень нужны деньги на трансферы: каталонский клуб уже купил Френки де Йонга из «Аякса» и хочет подписать Маттейса де Лигта, а также Антуана Гризманна из «Атлетико». Приобретение троих футболистов оценивается в 265 миллионов евро.

Проблема заключается в том, что «Барсе» хватает собственных средств только на де Йонга (75 миллионов евро). Еще 190 миллионов – 120 за Гризманна плюс 70 за де Лигта – каталонцы могут получить только в случае продажи ряда футболистов.