Фото и видео: Керт Кинго принесла присягу и стала новым министром

После принятия присяги она считается официально приступившей к должностным обязанностям.

«Желаю Керт Кинго успехов и поскорее освоиться в новой должности, поскольку уже в ближайшие недели правительство должно завершить обсуждение бюджетной стратегии и проекта госбюджета 2020 года. Также перед новым министром стоят важные задачи, связанные с поддержкой нашей внешнеторговой политики и эстонских предпринимателей, а также с развитием электронного государства, которое стало визитной карточкой Эстонии», - сказал в четверг после церемонии вступления Кинго в должность премьер-министр Юри Ратас.

Кинго заменит Марти Куузика, который пробыл на этом посту только сутки и был вынужден подать в отставку в связи с обвинениями в СМИ в причастности к семейному насилию.

Кинго родилась 5 марта 1968 года. Член Консервативной народной партии Эстонии. Ранее, работая следователем Департамента полиции и пограничной охраны и юристом в Налогово-таможенном департаменте, большое внимание уделяла борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, в канун принятия 29 апреля должностной присяги новым правительством Эстонии еженедельник Eesti Ekspress опубликовал статью, в которой утверждалось, что Куузик применяет в семье насилие, неоднократно избивал бывшую жену.

В связи с этими утверждениями прокуратура возбудила уголовное дело, которое на момент приятия присяги не было прекращено, однако подтверждений этим обвинениям официально обнаружено не было. К тому же и бывшая жена Куузика опровергла эти утверждения.