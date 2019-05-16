В четверке худших в ЕС: госбюджет Эстонии скатился в глубочайший минус

Госбюджет Эстонии на прошлый год впервые был составлен на основании дополненного Закона о госбюджете, согласно которому структурный дефицит в правительственном секторе может достигать 0,5 процента ВВП, если ранее был достигнут профицит того же размера.

С учетом первичного баланса, если не брать в расчет расходы на интрессы, структурная бюджетная позиция Эстонии в прошлом году была в самом большом дефиците во всей Еврозоне: у Эстонии -2,1%, в Еврозоне в среднем +1,2%, а, например, в Греции +8,3%.

То же, по прогнозу, ожидается и в следующие годы: структурный дефицит сохранится на отметке примерно в 2 процента, и если номинально он в этом году должен составить 0,3 процента от ВВП, то в следующем году он будет уже 0,5 процента от ВВП.

Еще осенью комиссия ожидала, что с 2018 по 2020 годы в бюджете Эстонии доходы превысят расходы, то есть что бюджет будет в номинальном профиците. Согласно теперешнему прогнозу, бюджет Эстонии останется в дефиците все эти годы. В то же время у эстонской экономики дела идут хорошо: рост экономики, трудовой занятости и зарплат был быстрым, а уровень безработицы - низким.

По словам вице-президента Европейской Комиссии Андруса Ансипа, в обычной ситуации хорошие времена в экономике должны исправить и финансовое состояние государства. Однако в Эстонии этому не дали произойти: государство тратит намного больше, чем поступает доходов. «Уже осенью аналитики оценивали структурный баланс Эстонии достаточно критично. Эстонии рекомендовали быть готовой сократить бюджетные расходы еще к 2019 году, чтобы не нарушать оговоренные правила. Согласно последнему прогнозу, картина значительно ухудшилась, и состояние финансов в Эстонии, если оценивать по структурному балансу, входит в четверку худших в еврозоне», - сказал Ансип Postimees.

По его словам, резкий спад начался с 2017 года. «Изменения предыдущей коалиции, введенные в 2017 году в базовый закон о госбюджете, теперь дорого обходятся. Благодаря этому стало возможно, что за счет возникшего при прежних правительствах так называемого кумулятивного профицита бюджет ввели в большой дефицит, и это несмотря на рост экономики», - сказал он.

Ансип заметил, что новый министр экономики Мартин Хельме обещал отказаться от сбалансированного бюджета и от того, чтобы копить резервы на случай трудных времен. «К сожалению, ему особо не от чего отказываться, это уже сделало прошлое правительство Юри Ратаса. Печально», - добавил Ансип.