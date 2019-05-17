В Эстонию прибыла семья беженцев из семи человек

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил BNS, что в четверг в Эстонию из Турции прибыла сирийская семья: мать, отец и пятеро детей. Решение предоставить семье международную защиту было принято в январе этого года. Это единственная за этот год принятая из Турции семья беженцев и первая семья беженцев, прибывшая в Эстонию в рамках второй миграционной программы ЕС.

Предоставлением необходимых семье услуг занимается Департамент социального страхования.

В конце прошлого года эстонские эксперты провели в Турции собеседования с четырьмя семьями, которые могли бы получить в Эстонии в рамках миграционной программы международную защиту и вид на жительство. На основании собеседований и прочего материала в течение прошлого месяца в Эстонии прошли процедуры по предоставлению международной защиты. Из четырех семей Эстония примет только одну.

По словам пресс-секретаря, неизвестно, когда эксперты вновь отправятся в Турцию.

Эстония приняла в рамках принятой в 2015 году миграционной программы ЕС 206 беженцев, в том числе 141 у Греции, 59 у Турции и шестерых у Италии. По состоянию на середину апреля в Эстонии из них проживали в общей сложности 111 человек. Эстония считает эту миграционную программу полностью выполненной.