В Эстонию прибыла семья беженцев из семи человек

На этой неделе в Эстонию из Турции прибыла семья принятых по квоте беженцев из семи человек, соответствующее решение было принято в начале года.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил BNS, что в четверг в Эстонию из Турции прибыла сирийская семья: мать, отец и пятеро детей. Решение предоставить семье международную защиту было принято в январе этого года. Это единственная за этот год принятая из Турции семья беженцев и первая семья беженцев, прибывшая в Эстонию в рамках второй миграционной программы ЕС.
Предоставлением необходимых семье услуг занимается Департамент социального страхования.
В конце прошлого года эстонские эксперты провели в Турции собеседования с четырьмя семьями, которые могли бы получить в Эстонии в рамках миграционной программы международную защиту и вид на жительство. На основании собеседований и прочего материала в течение прошлого месяца в Эстонии прошли процедуры по предоставлению международной защиты. Из четырех семей Эстония примет только одну.
По словам пресс-секретаря, неизвестно, когда эксперты вновь отправятся в Турцию.
Эстония приняла в рамках принятой в 2015 году миграционной программы ЕС 206 беженцев, в том числе 141 у Греции, 59 у Турции и шестерых у Италии. По состоянию на середину апреля в Эстонии из них проживали в общей сложности 111 человек. Эстония считает эту миграционную программу полностью выполненной.
Правительство решило на основании второй миграционной программы ЕС в 2018 и 2019 году принять у Турции 40 человек. Поскольку в прошлом году Эстония по квоте не приняла у Турции ни одного беженца, в этом году Эстония примет по квоте до 40 беженцев и тем самым будет считать выполненной и вторую миграционную программу.