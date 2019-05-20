В шаге от трагедии: безответственная выходка детей подвергла опасности прохожего

Вчера в 19.30 в Центр тревоги сообщили о пожаре на улицу Суур-Йыэ, где на момент прибытия спасателей возле теплотрассы горели куча веток и трава. По словам звонившего, причиной пожара могли стать дети, которые сбежали в неизвестном направлении, пишет Pärnu Postimees.

При проверки периметра на месте пожара спасатели поблизости нашли пожилую даму, которая, пробираясь через ветки, упала, вывернула ногу и больше не могла встать.

К счастью, ветер дул в другую сторону, поэтому ни огонь, ни дым не навредили здоровью пострадавшей. Спасатели передали ее медикам скорой помощи. Пожар тушили четверть часа.