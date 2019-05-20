Пн, 20.05.2019
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  • В шаге от трагедии: безответственная выходка детей подвергла опасности прохожего

В шаге от трагедии: безответственная выходка детей подвергла опасности прохожего
Спасатели обратились к родителям

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Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Margus Ansu

Вчера вечером в Пярну на улице Суур-Йыэ дети подожгли ворох веток и выбившийся из-под контроля пожар подверг опасности пожилую женщину, которая неподалеку споткуналась о ветки, упала и повредила ногу.

Вчера в 19.30 в Центр тревоги сообщили о пожаре на улицу Суур-Йыэ, где на момент прибытия спасателей возле теплотрассы горели куча веток и трава. По словам звонившего, причиной пожара могли стать дети, которые сбежали в неизвестном направлении, пишет Pärnu Postimees.

При проверки периметра на месте пожара спасатели поблизости нашли пожилую даму, которая, пробираясь через ветки, упала, вывернула ногу и больше не могла встать.

К счастью, ветер дул в другую сторону, поэтому ни огонь, ни дым не навредили здоровью пострадавшей. Спасатели передали ее медикам скорой помощи. Пожар тушили четверть часа.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс напоминает водителям, что они должны быть осторожны и держать спички в недоступном для детей месте: игры со спичками могут быть захватывающими, но огонь может вырваться из-под контроля и навредить самим детям или кому-то другому.

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