В шаге от трагедии: безответственная выходка детей подвергла опасности прохожего
Вчера вечером в Пярну на улице Суур-Йыэ дети подожгли ворох веток и выбившийся из-под контроля пожар подверг опасности пожилую женщину, которая неподалеку споткуналась о ветки, упала и повредила ногу.
Вчера в 19.30 в Центр тревоги сообщили о пожаре на улицу Суур-Йыэ, где на момент прибытия спасателей возле теплотрассы горели куча веток и трава. По словам звонившего, причиной пожара могли стать дети, которые сбежали в неизвестном направлении, пишет Pärnu Postimees.
При проверки периметра на месте пожара спасатели поблизости нашли пожилую даму, которая, пробираясь через ветки, упала, вывернула ногу и больше не могла встать.
К счастью, ветер дул в другую сторону, поэтому ни огонь, ни дым не навредили здоровью пострадавшей. Спасатели передали ее медикам скорой помощи. Пожар тушили четверть часа.
Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс напоминает водителям, что они должны быть осторожны и держать спички в недоступном для детей месте: игры со спичками могут быть захватывающими, но огонь может вырваться из-под контроля и навредить самим детям или кому-то другому.