Чт, 23.05.2019
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Фото и видео: полиция усмиряет буйного водителя с битой

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Размахивающий битой нервный мужчина набрасывается на водителя, который врезался в его автомобиль. Прибывший на место полицейский патруль должен разобраться в сложившейся ситуации.

Так начинаются полицейские тактические упражнения в рамках соревнований профессионального мастерства сотрудников Департамента полиции и погранохраны, сообщает Lõuna-Eesti Postimees. В роли нервного водителя выступает начальник Пиузаского пограничного кордона Вальмар Хинно.

В среду и в четверг в Валгамаа и Вырумаа в соревнованиях профессионального мастерства Департамента полиции и погранохраны приняли участие все эстонские отделения полиции, префектуры и подразделения. А также приняли участие коллеги из Латвии, Литвы и Финляндии, команды Академии МВД, сотрудники Налогово-таможенного департамента, помощники полицейских, в общей сложности 112 человек.

Соревнования начались в среду до полудня в спортивном центре Кяэрику, где команды приступили к решению различных жизненных ситуаций, которые связаны с работой полиции.

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