Чт, 23.05.2019
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  • Фото: невнимательность матери привела к ДТП, в машине было двое детей

Фото: невнимательность матери привела к ДТП, в машине было двое детей

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Машина врезалась в дерево.

ФОТО: Kenno Soo

Сегодня около четырех часов в Вильяндимаа в деревне Пярсти автомобиль Ford врезался в дерево. В автомобиле, помимо водителя, были еще двое детей, сообщает Sakala.

По предварительным данным, 24-летняя женщина потеряла управление над автомобилем Ford и врезалась в дерево. Причиной стало то, что она отвлеклась - начала забирать что-то у ребенка.

Медики скорой помощи осмотрели сидевшую за рулем женщину и двух детей на месте. К счастью, травм у них не обнаружено. 

Полиция напоминает всем водителям, что во время езды нельзя отвлекаться на другие занятия. 

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