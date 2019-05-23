Фото: невнимательность матери привела к ДТП, в машине было двое детей

По предварительным данным, 24-летняя женщина потеряла управление над автомобилем Ford и врезалась в дерево. Причиной стало то, что она отвлеклась - начала забирать что-то у ребенка.

Медики скорой помощи осмотрели сидевшую за рулем женщину и двух детей на месте. К счастью, травм у них не обнаружено.