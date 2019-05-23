Фото: невнимательность матери привела к ДТП, в машине было двое детей

Сегодня около четырех часов в Вильяндимаа в деревне Пярсти автомобиль Ford врезался в дерево. В автомобиле, помимо водителя, были еще двое детей, сообщает Sakala.
По предварительным данным, 24-летняя женщина потеряла управление над автомобилем Ford и врезалась в дерево. Причиной стало то, что она отвлеклась - начала забирать что-то у ребенка.
Медики скорой помощи осмотрели сидевшую за рулем женщину и двух детей на месте. К счастью, травм у них не обнаружено.
Полиция напоминает всем водителям, что во время езды нельзя отвлекаться на другие занятия.