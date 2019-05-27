Consumer Reports: новая функция Tesla создает угрозу безопасности движения

А в прошлом месяце производитель выпустил обновление софта, позволяющее автомобилю активно действовать и без указания человека. Журнал Consumer Reports (CR) проверил функцию в деле и признал ее не просто сырой, но даже создающей угрозу безопасности движения.

Журнал Consumer Reports тестировал Tesla Model 3. Для ориентирования электрокар использует фронтальную, боковые и заднюю камеры, передний радар и 12 ультразвуковых сенсоров.

По умолчанию Navigate on Autopilot по-прежнему меняет полосу лишь после выдачи разрешения от водителя. Однако теперь через меню можно заранее выбрать установки системы так, чтобы позволить ей самостоятельно переходить с полосы на полосу по желанию электроники. Журнал провел тесты, а также опросил ряд дорожных полицейских и сделал такие выводы: система откровенно близорука, действует хуже человека, не реагирует на чужие поворотники и стоп-сигналы, не может предсказать действия соседей по потоку, а оттого нередко подрезает другие машины при перестроениях, иной раз даже совершает обгоны с нарушением местных ПДД (в том или ином штате они могут в деталях отличаться).

Здесь автопилот показывает, что готов опередить более медленную машину с выездом на полосу слева.

Когда водитель отключает через меню подтверждение маневров, на экране возникает надпись «Это все равно не делает вашу машину по-настоящему автономной». Tesla всегда подчеркивает, что автопилот назначен в помощь человеку ради «легкой и расслабленной поездки», но не заменяет его и не снимает с него необходимости следить за событиями. Однако, согласно CR, «легко и расслабленно» не получается. Совсем наоборот: водителю приходится быть настороже еще больше, поскольку Navigate on Autopilot иной раз поступает так, как аккуратный шофер не стал бы.

А тут электроника намеревается обойти тихохода справа. Обратите внимание на другую машину на правой полосе.

Например, автоматика обгоняла другие машины справа, когда это было запрещено. Или после слияния потоков при въезде на магистраль давала по тормозам, чтобы увеличить дистанцию до впередиидущей машины, что становилось сюрпризом для водителя последующей. Хорошо, что во всех случаях водитель Tesla мог отменить решение электроники. Например, он прилагал противоположное усилие к рулю и не давал автоматике пойти на опасный обгон с выездом на соседнюю полосу прямо перед носом другой машины, идущей с более высокой скоростью.

Между тем в начале мая Tesla рассказала еще о паре новых функций. Первая — Lane Departure Avoidance. Это апдейт удержания в полосе без автопилота. Если машина смещается к соседней полосе без поворотника, она не только приложит усилия к возврату, но и проверит руки на руле. Если человек не держит обод, Tesla автоматически снизит скорость на 24 км/ч ниже установленного в «круизе» или ниже действующего ограничения и включит аварийку.

Вторая похожая функция, Emergency Lane Departure Avoidance, следит за краем проезжей части, а также уменьшает риск аварии при непреднамеренном уходе с полосы. Обе новые функции могут быть отключены водителем.

Указанные выше ошибки в суждениях электроники означают, что вместо расслабления водитель был в большем напряжении, чем без активации Navigate on Autopilot. Consumer Reports полагает, что Tesla выпустила на рынок продукт, который не был должным образом проверен. Tesla утверждает обратное: мол, машины прошли сотни тысяч миль проверок.

Это далеко не первый случай высказывания претензий к автопилоту на Tesla. На это можно посмотреть так: находясь в первых рядах автоматизации вождения, Tesla набивает шишки ради всех остальных, пишет Drive. К слову, в феврале CR убрал Tesla 3 из числа рекомендуемых, правда, не из-за автоматики, а по другим причинам.