Ср, 29.05.2019
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«Барселона» придумала способ вернуть Неймара

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PSG superstaar Neymar.

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Испанская «Барселона» желает вернуть нападающего Неймара, ныне выступающего за французский ПСЖ.

По информации источника, каталонцы начали переговоры о трансфере бразильца. Частью сделки может стать полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле. В случае успеха француз переедет в Париж. Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии.

27 мая сообщалось, что купить Неймара хочет мадридский «Реал». По информации испанских СМИ, мадридцы готовы предложить игроку зарплату в 70 миллионов евро в год. В парижской команде Неймар зарабатывает около 36,5 миллиона евро в год.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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