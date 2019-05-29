«Барселона» придумала способ вернуть Неймара

По информации источника, каталонцы начали переговоры о трансфере бразильца. Частью сделки может стать полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле. В случае успеха француз переедет в Париж. Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии.

27 мая сообщалось, что купить Неймара хочет мадридский «Реал». По информации испанских СМИ, мадридцы готовы предложить игроку зарплату в 70 миллионов евро в год. В парижской команде Неймар зарабатывает около 36,5 миллиона евро в год.