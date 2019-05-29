Юри Ратас взял на себя ответственность за бардак с госфинансами

За ситуацию с государственными финансами в правительстве всегда отвечает премьер-министр, заявил в интервью «Актуальной камере» действующий премьер страны Юри Ратас.
По его словам, необходимость сокращать расходы, о которой общественности стало известно накануне, обусловлена новой оценкой Министерства финансов, показавшей, что несмотря на приличный экономический рост в конце прошлого года, доходы в бюджет фактически не поступали, пишет Rus.ERR.
«Будучи премьер-министром, я не стану показывать пальцем на Министерство финансов и его чиновников. В конечном итоге эту ответственность в правительстве всегда несет премьер-министр, и она не всегда зависит от того, где именно была допущена ошибка. Как я уже говорил, данные Министерства финансов о том, что прошлогодние поступления были не такими, как прогнозировалось, и как в действительности показывал экономический рост, стали известны только в начале второго квартала этого года», - подчеркнул Юри Ратас.