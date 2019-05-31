Огонь Певческого праздника будет зажжен в субботу на восходе солнца в Тарту

Об этом сообщили в оргкомитете праздника, напомнив, что это музыкальный ритуал, во время которого в момент пробуждения природы под хоровое пение, народные танцы и сердечные пожелания зажигается огонь праздника.

Со 2 июня огонь начнет свой путь с острова Муху через все уезды Эстонии по направлению к Таллинну, пройдя 4200 км и сделав 450 остановок в культурно-исторических уголках Эстонии. В течение 33 дней уезды будут хранить и передавать друг другу праздничный огонь.

В Таллинн, на стадион Калев, огонь прибудет к вечеру 4 июля, к первому представлению праздника танца. На башне-маяке Певческого поля праздничный огонь будет зажжен 6 июля вечером.

У Эстонского национального музея в Тарту огонь зажгут легендарные педагоги Ильма Адамсон и Сильвия Меллик со своими учениками художественным руководителем XXVII Праздника песни Пеэтером Перенсом и главным постановщиком XX Праздника танца Вайке Раясте, а также с их близкими коллегами. Затем огонь будет перенесен на площадку перед Эстонским национальным музеем, где посадят дуб юбилейного праздника.

В этом году праздник песни откроется концертом «Учителю», который будет посвящен учителям, которые направляют нас по жизни. Концерт словно экскурсия в мир эстонской музыки и преклонение перед всеми учителями.

По словам художественного руководителя праздника песни Пеэтера Пеэренсона, он особенно счастлив, что может разделить этот значимый момент со своей дорогой учительницей Сильвией Меллик. «Сильвия помогла мне на жизненном пути больше, чем просто научила руководить хором. Ее последовательность и умение вселять надежду даже казалось бы в безнадежных ситуациях, помогла мне на пути руководителя хора больше, чем она сама может себе представить».

По словам главного постановщика праздника танца Вайке Раясте, Ильма Адамсон со своими выпускниками по-прежнему беспокоится о новом поколении эстонского народного танца. Ильма бережет и заботится о народном танце и его главных шагах, и как продолжатель учения Улло Тоома и хранитель его наследия, заслуживает от всех нас благодарность и уважение. «Я горжусь тем, что могу стоять рядом с Ильмой в это раннее утро, и чувствую, что с этим огнем Ильма как будто передаст мне удачу, чтобы праздник хорошо прошел», - сказала Вайке Раясте.

1 июня, художественное руководство праздника песни и танца пойдет с юбилейным огнем на могилу Вольдемара Яансенна на кладбище Раади и к памятному камню I Праздника песни, который находится возле церкви Пеэтри, где 50 лет назад был зажжен огонь первого праздника песни.

Все желающие жители и гости Тарту могут прийти посмотреть на огонь юбилейного праздника и принять участие в церемонии открытия инсталляции в форме сердца, посвященной юбилейному году. Инсталляция будет находиться на улице Роози со стороны Эстонского национального музей, на специальной подставке огонь будет стоять там с 7:00 утра до 15:00 часов дня.

После этого художественное руководство праздника поедет на старинном автобусе на кладбище Ныо к могиле Катринехольм Хелью Миккель, и затем в Валка на могилу Яниса Цимзе и в семинарию Цимзе.