В понедельник Таллинн посещает до 4100 круизных туристов

В 7 часов утра в Таллиннском порту ошвартовался круизный лайнер Viking Sun, на его борту до 900 туристов, судно покинет Таллинн в 15 часов.

В 10 часов в порт Ванасадам придет круизное судно Aidaprima с 3000 пассажирами, оно покинет Таллинн в 18 часов.

В 10 часов в Таллинн придет также и Star Breeze с 200 пассажирами, оно покинет Таллинн в 17 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет всего почти 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.