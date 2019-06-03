Пн, 3.06.2019
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В понедельник Таллинн посещает до 4100 круизных туристов

Круизный лайнер в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi / Eesti Meedia/Sccanpix Baltics

В понедельник Таллинн посещает до 4100 круизных туристов, на день доставленных в город тремя круизными судами.

В 7 часов утра в Таллиннском порту ошвартовался круизный лайнер Viking Sun, на его борту до 900 туристов, судно покинет Таллинн в 15 часов.

В 10 часов в порт Ванасадам придет круизное судно Aidaprima с 3000 пассажирами, оно покинет Таллинн в 18 часов.

В 10 часов в Таллинн придет также и Star Breeze с 200 пассажирами, оно покинет Таллинн в 17 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет всего почти 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.

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