Академические профсоюзы проведут предупреждающую забастовку

Часовая предупреждающая забастовка была объявлена в прошлый четверг после того, как стало известно, что правительство не включило в бюджетную стратегию взятое в рамках соглашения о науке обязательство поднять финансирование науки до одного процента ВВП.

Председатель правления объединения профсоюзов высших школ и научно-исследовательских учреждений Эстонии UNIVERSITAS Владимир Вийес объяснил необходимость забастовки тем, что Эстония занимает в ЕС одно из последних мест по финансированию науки, а поскольку наука финансируется преимущественно посредством проектов, Эстония является также одной из последних и по свободе научных исследований.

«Рабочая нагрузка преподавателей — число студентов на одного преподавателя — в Эстонии также выше всего, а быстрый рост иностранных студентов только увеличивает ее», - подчеркнул Вийес.

По словам председателя Академических профсоюзов Трийн Роосалу, в начале мая UNIVERSITAS представило работодателям проект общего трудового соглашения, в рамках которого планируется повысить зарплаты работников университетов и лучше регулировать условия их труда.

«Теперь переговоры по общему трудовому соглашению под большим вопросом», - сказала Роосалу и добавила, что обе стороны рассчитывали на то, что правительство будет соблюдать соглашения и взятые обязательства.