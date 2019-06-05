Академические профсоюзы проведут предупреждающую забастовку

В 12 часов в среду начнется предупреждающая забастовка академических работников, которые выступят перед зданием Рийгикогу в Таллинне и зданием Министерства образования и науки в Тарту со своими требованиями о повышении зарплат и соблюдении правительством соглашения о науке, сообщается в пресс-релизе профсоюзов.
Часовая предупреждающая забастовка была объявлена в прошлый четверг после того, как стало известно, что правительство не включило в бюджетную стратегию взятое в рамках соглашения о науке обязательство поднять финансирование науки до одного процента ВВП.
Председатель правления объединения профсоюзов высших школ и научно-исследовательских учреждений Эстонии UNIVERSITAS Владимир Вийес объяснил необходимость забастовки тем, что Эстония занимает в ЕС одно из последних мест по финансированию науки, а поскольку наука финансируется преимущественно посредством проектов, Эстония является также одной из последних и по свободе научных исследований.
«Рабочая нагрузка преподавателей — число студентов на одного преподавателя — в Эстонии также выше всего, а быстрый рост иностранных студентов только увеличивает ее», - подчеркнул Вийес.
По словам председателя Академических профсоюзов Трийн Роосалу, в начале мая UNIVERSITAS представило работодателям проект общего трудового соглашения, в рамках которого планируется повысить зарплаты работников университетов и лучше регулировать условия их труда.
«Теперь переговоры по общему трудовому соглашению под большим вопросом», - сказала Роосалу и добавила, что обе стороны рассчитывали на то, что правительство будет соблюдать соглашения и взятые обязательства.
«Очевидно, что работники университетов недовольны нынешней ситуацией, а их активность и желание постоять за себя выше, чем когда-либо раньше», - сказала Роосалу и отметила, что наряду с предупреждающей забастовкой запланированы и другие акции, которые будут проводиться до тех пор, пока проблема не будет решена.