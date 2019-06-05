Департамент здоровья: в Эстонию пришла жара, и для многих она опасна

В жаркую погоду особенно осторожными должны быть маленькие дети, люди старше 65 лет и те, у кого проблемы с лишним весом или кто страдает от хронических сердечных заболеваний и высокого кровяного давления. Жара опасна и для тех, кто занимается тяжелым физическим трудом, особенно на открытом воздухе.