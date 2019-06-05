Ср, 5.06.2019
"Я бы не сказала, что мы когда-либо ощущали советский строй, когда были маленькими. Мы были счастливыми детьми". Наринэ Абгарян
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  • Департамент здоровья: в Эстонию пришла жара, и для многих она опасна

Департамент здоровья: в Эстонию пришла жара, и для многих она опасна

Пляж Штромка.

ФОТО: LIIS TREIMANN / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

В жаркую погоду особенно осторожными должны быть маленькие дети, люди старше 65 лет и те, у кого проблемы с лишним весом или кто страдает от хронических сердечных заболеваний и высокого кровяного давления. Жара опасна и для тех, кто занимается тяжелым физическим трудом, особенно на открытом воздухе.

Высокая температура, влажность и сильное солнечное излучение могут вызвать потерю жидкости и соли, перегрев, расстройства психики и кровообращения, инфаркт и солнечный ожог.

Лучший способ избежать теплового удара – остаться в полдень в прохладной комнате, а работу на улице отложить на утро или вечер.

Необходимо пить больше жидкости, чем обычно, лучше всего негазированную минеральную воду. Нежелательно пить выводящий из организма жидкость кофе и алкоголь.

«Не ждите ощущения жажды, если вы занимаетесь физическим трудом, следует пить 2-4 стакана воды в час», – советует главный специалист бюро экстренной медицины Департамента здоровья Калев Пахла.

Обязательно необходимо следить за младенцем в коляске, поскольку, если оставить ее в неправильном месте, коляска может слишком нагреться. В жару нельзя оставлять людей и животных в автомобиле.

На солнце необходимо использовать крем, защищающий от ультрафиолетового излучения, надевать светлую просторную одежду, носить головной убор и солнечные очки.

В случае проблем со здоровьем или недомогания следует звонить в скорую помощь по телефону 112. 

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