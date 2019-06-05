Департамент здоровья: в Эстонию пришла жара, и для многих она опасна

В жаркую погоду особенно осторожными должны быть маленькие дети, люди старше 65 лет и те, у кого проблемы с лишним весом или кто страдает от хронических сердечных заболеваний и высокого кровяного давления. Жара опасна и для тех, кто занимается тяжелым физическим трудом, особенно на открытом воздухе.
Высокая температура, влажность и сильное солнечное излучение могут вызвать потерю жидкости и соли, перегрев, расстройства психики и кровообращения, инфаркт и солнечный ожог.
Лучший способ избежать теплового удара – остаться в полдень в прохладной комнате, а работу на улице отложить на утро или вечер.
Необходимо пить больше жидкости, чем обычно, лучше всего негазированную минеральную воду. Нежелательно пить выводящий из организма жидкость кофе и алкоголь.
«Не ждите ощущения жажды, если вы занимаетесь физическим трудом, следует пить 2-4 стакана воды в час», – советует главный специалист бюро экстренной медицины Департамента здоровья Калев Пахла.
Обязательно необходимо следить за младенцем в коляске, поскольку, если оставить ее в неправильном месте, коляска может слишком нагреться. В жару нельзя оставлять людей и животных в автомобиле.
На солнце необходимо использовать крем, защищающий от ультрафиолетового излучения, надевать светлую просторную одежду, носить головной убор и солнечные очки.
В случае проблем со здоровьем или недомогания следует звонить в скорую помощь по телефону 112.