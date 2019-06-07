Фото: в продажу поступил дом в самой лучшей части Виймси

Этот пятикомнатный, построенный в 2018 году дом находится в одном из дорогих районов Виймси, а именно в так называемом Старом Хаабнеэме.

ФОТО: KV.EE

Дом строился для себя, и его проект, расположение комнат, использование технических новшеств, отделочные материалы, дизайн интерьера и многое другое соответсвует запросам и пожеланиям сегодняшних владельцев.

ФОТО: KV.EE

Например, из бани и из гостиной есть выход на террасу, на калитке установлен домофон, имеется центральный пылесос, вход в дом без ключа, внешние камеры слежения и многое другое, что делает жизнь в доме по-настоящему современной и удобной.

ФОТО: KV.EE

Встроенная мебель на кухне и предбаннике, начиненные всем необходимым стенные шкафы - все сделано по конкретному спецзаказу и продумано от начала до конца. Бытовая техника в доме - от фирмы Bosch.

ФОТО: KV.EE