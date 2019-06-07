Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы и гибель украинских военных в Донбассе

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - приводит слова Зеленского пресс-служба президента Украины в пятницу утром.

По мнению президента, обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. "Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - заявил Зеленский.

Ранее в штабе Операции объединенных сил сообщили, что четверо военнослужащих Украины погибли, еще восемь получили ранения в результате обстрелов в Донбассе за сутки.

По данным МВД Украины, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе во время обстрела в пятницу ночью погибли двое и получили ранения различной степени тяжести восемь военнослужащих Национальной гвардии Украины "Азов" (в/ч 3057).