Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании: моя жизнь превратилась в ад

"Моя жизнь превратилась в ад. Против меня плетут заговоры, потому что я клеветница... Но если в моих словах не было бы правды, они бы так не беспокоились, верно? Господи, я же не железная. Всех можно купить. У него есть деньги, он может купить весь мир, но я говорю правду. Он изнасиловал меня, избил, и ничто и никто этого не изменит, - приводит слова Триндади Buzz Feed. - Я не могу спокойно жить, не могу заботиться о своем сыне".