Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании: моя жизнь превратилась в ад

Модель Нажила Триндади, обвинившая в изнасиловании футболиста сборной Бразилии Неймара, сообщила, что ее жизнь кардинально изменилась в худшую сторону.
"Моя жизнь превратилась в ад. Против меня плетут заговоры, потому что я клеветница... Но если в моих словах не было бы правды, они бы так не беспокоились, верно? Господи, я же не железная. Всех можно купить. У него есть деньги, он может купить весь мир, но я говорю правду. Он изнасиловал меня, избил, и ничто и никто этого не изменит, - приводит слова Триндади Buzz Feed. - Я не могу спокойно жить, не могу заботиться о своем сыне".
Также в материале говорится, что Триндади получает угрозы в социальных сетях от пользователей, которые приняли сторону Неймара.
Ранее в июне бразильские СМИ сообщили о женщине, которая заявила, что Неймар изнасиловал её во время её пребывания в Париже. По словам женщины, преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа. При этом заявление она подала уже в Бразилии, так как, по её словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.