Фото: современная вилла неожиданной формы

Резиденция площадью 2 000 квадратных метров принадлежит молодой семье с двумя детьми. Концепция проекта с самого начала вращалась вокруг чистоты и смелости в дизайне. Форма здания является реакцией на месторасположение, а интерьеры стали инструментом преодоления разрыва между эстетикой и функциональностью.

ФОТО: hqroom.ru

В основу проектирования внутренних пространств архитекторы положили игру света и тени. Первый этаж красиво залит светом, проникающим внутрь через панорамные окна от пола до потолка. Тканевые экраны позволяют управлять его потоками, при желании превращая пространство в более интимное.

ФОТО: hqroom.ru

Остальные этажи дома наполняются естественным светом через внутренние дворы, которые также обеспечивают естественную вентиляцию.