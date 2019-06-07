В ногу со временем: в магазинах Maxima появились необычные ценники
По словам исполнительного директора Maxima Eesti Марко Пыдера, в трех магазинах запускается пилотный проект по внедрению электронных ценников. Уже с сегодняшнего дня таллиннские клиенты смогут их увидеть в магазине Maxima по адресу Ыйсмяэ-теэ, 46.
«Мы начали с овощей и фруктов, то есть с товаров, цены на которые часто меняются», – сказал Пыдер, добавив, что если тестирование пройдет успешно и без технических проблем, то в магазине, расположенном по адресу Ыйсмяэ-теэ, 46, будет до 10 000 электронных ценников.
Другие два магазина, в которых Maxima внедряет систему электронных ценников, тоже находятся в Таллинне. Один из них – это гипермаркет, расположенный на Эхитаяте-теэ в Хааберсти, а другой – магазин шаговой доступности, который находится на улице Паэ. Во всех этих магазинах в зависимости от их размеров будет 5000 – 10 000 электронных ценников.
«С точки зрения клиента, внедрение дополнительных решений имеет исключительно важное значение в плане повышения скорости и удобства обслуживания, – говорит Пыдер. – Обновление ценников – это и для коллег, и для клиентов постоянная проблема. С помощью цифрового решения мы сможем минимизировать количество ошибок, связанных с ценниками, и сделать жизнь удобнее как для персонала магазина, так и для наших клиентов».
У электронного ценника есть несколько преимуществ:
- Электронный ценник помогает снизить расход бумаги. По оценке розничной сети, благодаря электронным ценникам каждый магазин сможет экономить как минимум 16 пачек бумаги для принтера формата А4.
- Уменьшение количества ошибок, вызванных человеческим фактором, и экономия времени сотрудников.
- Упрощение выкладки товаров. При наличии электронного ценника работник сканирует штрих-код выкладываемого на полку товара, после чего электронный ценник этого товара начинает мигать. Цифровое решение значительно ускоряет заполнение полок работником и поиск местонахождения товаров.
«На следующем этапе мы начнем внедрять в магазинах пульты самообслуживания. В Литве в одном из магазинов наши коллеги уже запустили пилотный проект, и в настоящее время мы занимаемся техническим тестированием имеющегося решения также и в Эстонии. К концу года мы планируем запустить пилотные проекты в выбранных магазинах, так что к концу этого года мы надеемся внедрить пульты самообслуживания на благо клиентов», – рассказывает Марко Пыдер.