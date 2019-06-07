В ногу со временем: в магазинах Maxima появились необычные ценники

«Мы начали с овощей и фруктов, то есть с товаров, цены на которые часто меняются», – сказал Пыдер, добавив, что если тестирование пройдет успешно и без технических проблем, то в магазине, расположенном по адресу Ыйсмяэ-теэ, 46, будет до 10 000 электронных ценников.

Другие два магазина, в которых Maxima внедряет систему электронных ценников, тоже находятся в Таллинне. Один из них – это гипермаркет, расположенный на Эхитаяте-теэ в Хааберсти, а другой – магазин шаговой доступности, который находится на улице Паэ. Во всех этих магазинах в зависимости от их размеров будет 5000 – 10 000 электронных ценников.

«С точки зрения клиента, внедрение дополнительных решений имеет исключительно важное значение в плане повышения скорости и удобства обслуживания, – говорит Пыдер. – Обновление ценников – это и для коллег, и для клиентов постоянная проблема. С помощью цифрового решения мы сможем минимизировать количество ошибок, связанных с ценниками, и сделать жизнь удобнее как для персонала магазина, так и для наших клиентов».

У электронного ценника есть несколько преимуществ:

Электронный ценник помогает снизить расход бумаги. По оценке розничной сети, благодаря электронным ценникам каждый магазин сможет экономить как минимум 16 пачек бумаги для принтера формата А4.

Уменьшение количества ошибок, вызванных человеческим фактором, и экономия времени сотрудников.

Упрощение выкладки товаров. При наличии электронного ценника работник сканирует штрих-код выкладываемого на полку товара, после чего электронный ценник этого товара начинает мигать. Цифровое решение значительно ускоряет заполнение полок работником и поиск местонахождения товаров.