Вступление Эстонии в Совет безопасности ООН обошлось в 1,5 миллиона евро

Советник МИД по связям с общественностью Сандра Камилова сказала Postimees , что на деятельность Эстонии, направленную на то, чтобы стать непостоянным членом Совета безопасности ООН, в период с 2017 по 2019 года ушло полтора миллиона евро.

Сегодня в результате прошедшего в Нью-Йорке голосования входящие в Совет безопасности ООН государства избрали Эстонию членом Совета безопасности на период 2020-2021 гг. В госбюджете для этого предусмотрено по четыре миллиона евро дополнительных расходов в год (то есть в общей сложности восемь миллионов).