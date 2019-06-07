Пт, 7.06.2019
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  • Вступление Эстонии в Совет безопасности ООН обошлось в 1,5 миллиона евро

Вступление Эстонии в Совет безопасности ООН обошлось в 1,5 миллиона евро

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Флаги перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке.

ФОТО: Brendan McDermid / Reuters / Scanpix

На кампанию, направленную на то, чтобы Эстония стала непостоянным членом Совета безопасности ООН, в течение двух лет было потрачено полтора миллиона евро.

Советник МИД по связям с общественностью Сандра Камилова сказала Postimees, что на деятельность Эстонии, направленную на то, чтобы стать непостоянным членом Совета безопасности ООН, в период с 2017 по 2019 года ушло полтора миллиона евро.

Сегодня в результате прошедшего в Нью-Йорке голосования входящие в Совет безопасности ООН государства избрали Эстонию членом Совета безопасности на период 2020-2021 гг. В госбюджете для этого предусмотрено по четыре миллиона евро дополнительных расходов в год (то есть в общей сложности восемь миллионов).

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