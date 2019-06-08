Фото: в Меривялья продается удобный дом с необычным интерьером

Бокс парного дома площадью 145 м2 идеально подойдет для семьи, в которой ценят тишину, близость к природе и безопасность. В саду поют птицы и не слышно шума проезжающих машин, однако до центра города всего 20 минут. Красота!

ФОТО: KV.EE

Внутри жилища все настолько хорошо продумано, что и придраться не к чему. На первом этаже находятся: открытая кухня-гостиная с выходом на террасу площадью 30 м2, гардеробная и туалет. На втором этаже - три спальни и ванная комната с ванной, душевой кабиной и баней. Там же расположен большой балкон.

ФОТО: KV.EE

В безопасном, открываюшемся с помощью пульта дворе есть место для двух машин. Зимой автомобили стоят под крышей. Для детей во дворе оборудован уголок с двумя качелями и песочницей.

ФОТО: KV.EE