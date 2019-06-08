Фото: в Меривялья продается удобный дом с необычным интерьером

Бокс парного дома в Пирита производит впечатление приятного уютного жилища для ценящей комфорт и уединение семьи с детьми, пишет Kodustiil.
Бокс парного дома площадью 145 м2 идеально подойдет для семьи, в которой ценят тишину, близость к природе и безопасность. В саду поют птицы и не слышно шума проезжающих машин, однако до центра города всего 20 минут. Красота!
Внутри жилища все настолько хорошо продумано, что и придраться не к чему. На первом этаже находятся: открытая кухня-гостиная с выходом на террасу площадью 30 м2, гардеробная и туалет. На втором этаже - три спальни и ванная комната с ванной, душевой кабиной и баней. Там же расположен большой балкон.
В безопасном, открываюшемся с помощью пульта дворе есть место для двух машин. Зимой автомобили стоят под крышей. Для детей во дворе оборудован уголок с двумя качелями и песочницей.
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