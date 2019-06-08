Картина дня: инцидент в таллиннском баре, пожар на VKG и предупреждение синоптиков

Жуткие приключения двух девушек в Таллинне: жертвы «колпачков» не получили помощи ни от полиции, ни от врачей

В последний вечер мая 17-летняя Мерилин и 16-летняя Келли в Таллинне отправились в Старый город, где стали жертвами «колпачков». Ни от полиции, ни от врачей они не получили желаемой помощи для подтверждения подозрений, что они выпили отравленные GHB напитки. Читать далее...

Фото: пожар на Viru Keemia Grupp

Центр тревоги получил около 13 часов сообщение, что на VKG пожар. Тушением огня занимались шесть машин спасателей. Читать далее...

Полиция разыскивает дрифтеров, испортивших асфальт: нарушителям грозит штраф или лишение прав

В прошлую субботу утром в полцию поступило сообщение о том, что по улицам Пайде гоняют два автомобиля темного цвета. Также некоторые жители города обнаружили, что на некоторых улицах на асфальте остались следы от покрышек. Читать далее...

Прощай, 30-градусная жара!

В ночь на воскресенье в Эстонии синоптики обещают переменную облачность. Около полуночи к району островов подойдет зона с интенсивными осадками и грозой и далее распространится на восток. Читать далее... Жара спадет: смотрите, как в Эстонии будет меняться погода на следующей неделе. Читать далее...

«Вышла во двор, а там оно»: эстонская семья оказалась в ловушке из-за агрессивного животного

В Харьюмаа в Мустйыэ сегодня во дворе одной семьи появилось лесное животное, которое вело себя с людьми агрессивно и члены семьи не решались выйти во двор. Инспекция окружающей среды посоветовала семье покидать в животное камнями, чтобы оно ушло. Читать далее...

Галерея: в Кадриорге в очередной раз состоялось «Утиное ралли»

В субботу, 8 июня в столичном парке Кадриорг проходит ежегодное благотворительное мероприятие «Утиное ралли», которое организует Эстонский союз родителей детей, больных раком (EVLVL), Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» и фонд «День моей мечты». Читать далее...

Мадисон: Эстония в ООН должна потребовать введения более жесткого погранконтроля с Африкой

Избрание Эстонии непостоянным членом Совета безопасности ООН означает, что теперь следует со всей ясностью требовать введения более эффективного пограничного контроля со странами африканского континента, заявил избранный в Европарламент представитель Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон. Читать далее...

Многие покупатели своей первой недвижимости игнорируют один очень важный фактор

При поиске объекта для покупки необходимо учитывать, будет ли выбранное жилье верой и правдой служить вам десятилетиями. Читать далее...

Standard&Poor's высоко оценило рейтинг Эстонии

Рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг Эстонии на прежнем высоком уровне AA- со стабильной перспективой. Краткосрочный рейтинг был подтвержден на уровне A-1+. Читать далее...

Задержанному журналисту Ивану Голунову предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявлено обвинение по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает в своем Telegram-канале руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Он также рассказал, что Голунову стало плохо в отделе полиции, но следователь не пустил к нему скорую помощь. Читать далее...

Фото: на «Утином ралли» в Таллинне политик Урмас Паэт выиграл поездку в Швецию