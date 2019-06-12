Помпео: США продолжат поддерживать Грузию на пути вступления в НАТО

"Следует отметить, что Грузия уже выделяет 2% ВВП на оборону. Это цель, достичь которой мы пытаемся со всеми странами НАТО", - заявил во вторник Помпео, слова которого цитируют грузинские СМИ.

Госсекретарь США также указал на то, что Грузия, по его словам, добросовестно выполняет свою роль в миссии НАТО в Афганистане.