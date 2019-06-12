Помпео: США продолжат поддерживать Грузию на пути вступления в НАТО

США будут и дальше поддерживать Грузию в стремлении стать членом НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео после состоявшейся в Вашингтоне встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
"Следует отметить, что Грузия уже выделяет 2% ВВП на оборону. Это цель, достичь которой мы пытаемся со всеми странами НАТО", - заявил во вторник Помпео, слова которого цитируют грузинские СМИ.
Госсекретарь США также указал на то, что Грузия, по его словам, добросовестно выполняет свою роль в миссии НАТО в Афганистане.
"Помимо Афганистана, Грузия делает все для того, чтобы ее силы осуществили интеграцию с войсками НАТО безукоризненно. Дополнительный успех в этом направлении укрепит и наши стратегические цели, так как альянс продолжает сотрудничать с Грузией и в формате Черноморской региональной инициативы", - отметил Помпео.