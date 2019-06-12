Фото: Урмас с битой осужден за зверское убийство

Сегодня, 12 июня, Харьюский уездный суд признал 45-летнего Урмаса Эйнрооса, ставшего известным после того, как пару лет назад он угрожал битой одному из участников дорожного движения в Ласнамяэ, виновным в убийстве особо мучительным способом, изнасиловании, применении физической силы, незаконном лишении свободы, грабеже и нарушении общественного порядка. Наказание по совокупности приговоров составило 20 лет тюрьмы.
Согласно обвинению, 13 августа 2017 года в квартире, расположенной на бульваре Вабадузе в Таллинне, Урмас в течение нескольких часов избивал свою бывшую сожительницу и издевался над ней. Собранные в ходе следствия доказательства указывают на то, что после избиения и последовавшего изнасилования подсудимый отвез свою жертву к расположенному в Паункюла водохранилищу. Там он продолжил бить потерпевшую и, в конце концов, задушил ее.
Нарушение общественного порядка, согласно обвинению, произошло 5 мая 2016 года в Ласнамяэ, где Урмас вышел из своей машины с похожим на биту предметом, угрожая им находившемуся в другом автомобиле мужчине.
Обвиняемый своей вины не признал.
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