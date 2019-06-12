Фото: Урмас с битой осужден за зверское убийство

Согласно обвинению, 13 августа 2017 года в квартире, расположенной на бульваре Вабадузе в Таллинне, Урмас в течение нескольких часов избивал свою бывшую сожительницу и издевался над ней. Собранные в ходе следствия доказательства указывают на то, что после избиения и последовавшего изнасилования подсудимый отвез свою жертву к расположенному в Паункюла водохранилищу. Там он продолжил бить потерпевшую и, в конце концов, задушил ее.