Банк Эстонии призвал жителей страны потуже затянуть пояса

Как передал в своем пресс-релизе центробанк, рост экономики замедляется, поскольку нынешнее состояние экспортных рынков слабее прежнего и в Эстонии по-прежнему наблюдается дефицит рабочей силы. В то же время, несмотря на замедляющийся рост экономики в Эстонии продолжается рост зарплат, хотя и в более спокойном темпе.

По прогнозу, поступление налогов — на фоне роста зарплат и низкой безработицы — останется на высоком уровне, поэтому можно предполагать профицит госбюджета, за счет чего можно будет поддержать экономику в более трудные времена, отметил центробанк.

Охлаждение экономики проявляется в показателях рынка труда. Поскольку в перспективе спрос на продукцию предприятий как в самой Эстонии, так и на ее основных экспортных рынках будет расти более скромными темпами, желание предпринимателей нанимать себе новых работников по сравнению с прежними годами снизилось.

Численность трудоустроенных сохранится на нынешнем уровне, а рост зарплат замедлится, снизившись с 8,1% в этом году до 5,2% к 2021 году. До тех пор, пока доходы растут, жителям целесообразно продолжить нынешнюю политику экономии.

Поскольку свободной рабочей силы в Эстонии мало, предприятия активно нанимают гастарбайтеров. Их вклад в рост экономики на 3,9% в прошлом году составил порядка 1,3%. В последние годы больше всего работников из-за рубежа было нанято в секторах строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Вербовка гастарбайтеров в дополнение к усилению роста экономики замедлила рост зарплат. Быстрый рост зарплат тревожил экспортные предприятия, для которых конкуренция на зарубежных рынках стала сложнее из-за возросших расходов на рабочую силу.

Рост цен в Эстонии в сравнении с прошлым годом замедлится с 3,4 процента в 2018 году до 2,1 процента к 2021 году. На рост цен больше всего влияет увеличение расходов на рабочую силу, тогда как снижение цен на электроэнергию и акцизов на алкоголь замедляет инфляцию.

Поскольку у экономики Эстонии дела идут по-прежнему хорошо, налоговые поступления в ближайшие годы будут большими, чем обычно. Сейчас безработица, в сравнении с обычными временами, исключительно низкая и заработная плата на этом фоне растет очень быстро.

Несмотря на замедление роста экономики, безработица в Эстонии, по прогнозу Банка Эстонии, и в ближайшие годы останется на очень низком уровне, и работников в Эстонии будет больше обычного. По этой причине люди смелее будут потреблять, что временно повысит доходы государства. С учетом этого правительству целесообразнее будет планировать госбюджет с профицитом. Вместе с тем, профицитный бюджет не означает урезание расходов, просто расходы будут расти медленнее доходов.

Центробанк призвал к ответственной бюджетной политике, которая смягчила бы рост безработицы в период экономических трудностей и обеспечила бы более стабильный рост доходов жителей Эстонии.