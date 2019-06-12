Ср, 12.06.2019
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  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Рекомендации ученых: на улице Рейди необходимо установить скорость 40 км/ч

Рекомендации ученых: на улице Рейди необходимо установить скорость 40 км/ч

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Строительство Рейди-теэ.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

На строящейся улице Рейди в Таллинне могло бы действовать ограничение скорости до 40 км/ч, пишет Rus.ERR со ссылкой на мнение эстонских ученых.

Как показывает опыт других стран и городов, а также множественные научные исследования, основной целью снижения скоростного режима является улучшение ситуации с безопасностью на дорогах, следует из исследования, проведенного Таллиннским техническим университетом.

По мнению авторов, можно утверждать, что введение нового для Таллинна ограничения скорости на улице Рейди не приведет к значительному перераспределению транспортной нагрузки в часы пик и существенно не изменит общие технические показатели дорожного движения.

«Предполагается, что суммарный расход времени транспортными средствами на улице Рейди возрастет примерно на один процент в час. Влияние на дорожное движение в Таллинне в целом будет еще меньше», - говорят авторы исследования профессор ТТУ Даго Антов и ученый ТТУ Тийт Метсавахи, подчеркивая, что введение на улице более низкого скоростного ограничения не вызовет существенно влияния и на пропускную способность перекрестков.

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