«Дверь закройте»: в Таллинне полиции и МуПо пришлось усмирять агрессивного таксиста
В Таллинне сотрудникам МуПо пришлось обращаться за помощью к полиции, чтобы остановить агрессивного таксиста.
Патруль МуПо 26 мая занимался своими ежедневными рабочими обязанностями, когда подозрение вызвал припаркованное возле Kaubamaja на пешеходной дороге такси. Инспекторы для выяснения обстоятельств направились к нему, но водитель, проигнорировав распоряжения, начал уезжать от патруля по тротуару. Инспекторы МуПо сразу связались с полицией и попросили помочь остановить автомобиль. Полицейские отреагировали быстро, сбежавший автомобиль был остановлен на улице Ахтри.
Водитель такси отказаться показать необходимые документы и вел себя крайне грубо. Вновь пришлось вмешаться полиции и далее все происходило словно в фильме — водитель, отказавшийся идти на сотрудничество и неподдающийся распоряжениям стражей правопорядка, вновь попробовал сбежать. Полицейские вынуждены были применить в отношении водителя силу.
В ходе последующей проверки выяснилось, что у таксиста нет необходимых для оказания услуг таксоизвоза документов — транспортной карты и послужной карты таксиста, хотя водитель использовал плафон, прейскурант и таксометр. МуПо начала в отношении водителя производство о проступке.
Записанный на видео таксист уже давно известен стражам правопорядка: его нарушения правил дорожного движения умещаются на трех страницах формата А4. Также в регистре наказаний указано, что у него на данный момент 48 действующих наказаний — его наказывали как МуПо, так и полиция. Большая часть штрафов неоплаченные или переданы судебному исполнителю.
По словам руководителя МуПо Айвара Тоомпере, для стражей правопорядка печальным обстоятельством является то, что под прикрытием содействия свободе предпринимательства в таксоизвозе процветает нечестная коммерческая деятельность. «Часто у предлагающих услугу таксоизвоза отсутствуют необходимые документы, нет элементарного владения языком, культуры поведения и страховки такси. Также у многих водителей есть уже истекшие или действующие наказания за воровство, ограбление и прочие преступления. К сожалению, такие водители ежедневно возят людей и стражам порядка все больше поступает жалоб от клиентов из-за некомпетентности и незнания языка. К сожалению, послужные карты таксиста являются бессрочными и у нас сейчас нет обзора, кто действительно занимается тасоизвозом. Сотрудники МуПо ежедневно занимаются таксистами, сотни послужных карт таксистов аннулированы и многим запрещено их выдавать. Ситуация улучшается, но без поправок к законам тяжело добиться хороших результатов», - прокомментировал ситуацию Тоомпере.