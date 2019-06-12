Ср, 12.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Венецию за 131 евро!

Венеция.

ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Volha Kavalenkava

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 112 евро

Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная со 124 евро

Туда-обратно из Таллинна в Болонью начиная со 130 евро

Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 131 евро

Туда-обратно из Таллинна в Майами начиная с 389 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 561 евро

Туда-обратно из Таллинна в Японию начиная с 484 евро

Туда-обратно из Риги в Берлин начиная с 36 евро

Туда-обратно из Риги в Норвегию начиная с 39 евро

Туда-обратно из Риги в Брюссель начиная с 44 евро

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