Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Венецию за 131 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 112 евро
Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная со 124 евро
Туда-обратно из Таллинна в Болонью начиная со 130 евро
Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 131 евро
Туда-обратно из Таллинна в Майами начиная с 389 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 561 евро
Туда-обратно из Таллинна в Японию начиная с 484 евро
Туда-обратно из Риги в Берлин начиная с 36 евро
Туда-обратно из Риги в Норвегию начиная с 39 евро
Туда-обратно из Риги в Брюссель начиная с 44 евро