Тайм: рейтингу центристов не помогла даже пиар-кампания с Лаагна-теэ

«В эпопее с Лаагна-теэ была очень заметна пиар-кампания. Я больше чем уверен, что договоренность властей Таллинна с режиссером была достигнута уже давно, но они решили разворошить улей, чтобы народ возмутился. А потом на авансцену выйдет супермэр, который уладит ситуацию и скажет: смотрите, я защищаю ваши интересы», - объяснил Rus.ERR Пеэтер Тайм.