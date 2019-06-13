Тайм: рейтингу центристов не помогла даже пиар-кампания с Лаагна-теэ

Тот факт, что Центристская партия более не является самой популярной в Таллинне, политолог Пеэтер Тайм объясняет недовольством ряда избирателей нынешней правительственной коалицией и добавляет, что центристами не помогла даже медийная игра с Лаагна-теэ.
«В эпопее с Лаагна-теэ была очень заметна пиар-кампания. Я больше чем уверен, что договоренность властей Таллинна с режиссером была достигнута уже давно, но они решили разворошить улей, чтобы народ возмутился. А потом на авансцену выйдет супермэр, который уладит ситуацию и скажет: смотрите, я защищаю ваши интересы», - объяснил Rus.ERR Пеэтер Тайм.
Политолог не верит, что такие большие корпорации, которые прилетают к нам на самом дорогом самолете, ведут дела таким образом: «Пиар-кампанию провели, чтобы отвести внимание от ситуации с госбюджетом».